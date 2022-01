„Těžko říct, jestli za to může omikron, nebo si prostě lidé zvykli žít jinak. Prodali jsme o polovinu méně meníček, přitom ještě minulý týden lidé normálně chodili. Dělám ještě druhou práci a rozvážím jídla domů, a tam se nezastavím až do večera. Vláda to tak chtěla, ať jsou lidi doma, ať si zvyknou, tak se jim to podařilo - a nová generace s tím už asi nic dělat nebude,“ uvažuje nahlas provozní.