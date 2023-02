Každé točené pivo je celý měsíc za jednotnou cenu.

"Rozhodli jsme se podpořit provoz hospody. Právě začátek roku je z hlediska návštěvnosti vždycky slabší, proto jsme vyšli vstříc pivařům a nabízíme až do konce února všechna točená piva za dvaadvacet korun za půllitr," říká Radek Navrátil s tím, že za stejnou cenu si může dát host desítku, jedenáctku nebo dvanáctku.

"Točíme nefiltrovaného Bernarda a cena platí za velké pivo, tedy půllitr. Třetinky jsou za standardní cenu, takže je výhodnější si dát půllitr," dodává spoluprovozovatel podniku.

První měsíce roku nejslabší

Zimní období je pro hospody těžké.

"První měsíce roku jsou vždycky nejslabší. Navíc po dvou letech covidu je situace ještě složitější. Chceme tímto krokem vyjít vstříc pivařům, aby si mohli dát točené, v klidu si posedět a neobracet každou korunu," vysvětluje Navrátil, který provozuje podnik s Tomášem Palatým od roku 2017.

"Nevím o tom, že by někde na Moravě v některé hospodě nabízeli dlouhodobě pivo za podobnou cenu. Bývají akce na panáky tvrdého alkoholu, ale na pivo a ještě k tomu celý měsíc ne," komentuje Martin Hubál, majitel velkoskladu s nápoji a pokračuje: "Já osobně bych do takové akce nikdy nešel. Jedině ve spolupráci s pivovarem, že by mi cenu dotovali. Na druhé straně Radkovo jednání chápu a držím mu palce. Za třicet let, co se živím prodejem piva a nápojů vím, že leden a únor jsou nejslabší měsíce."