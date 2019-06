Festival začal již ve středu 5. června. Letošní ročník nabídl hned několik novinek.

„My jsme se v letošním roce pokusili zavést novou tradici – s lidovým folklorem jsme vyšli do ulic. Takže například páteční večer patřil lidové zábavě v Base campu a v Katovně. Myslím, že se nám tento záměr vydařil, obě neformální setkání se setkala s obrovským úspěchem,“ vysvětlil ředitel festivalu Tomáš Barbořík.

Postupně se zde představily soubory Trávníček Přerov, temperamentní maďarský soubor Furmička, Dunajec z Olomouce, valašský Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, brněnská Poľana i soubor Jaro z Ústí nad Orlicí.

„V letošním roce dorazil Folklorní soubor Furmička, a také soubor z východního Slovenska. V každém ročníku se snažíme zvát zahraniční soubory, v podstatě na každém ročníku byl k vidění soubor ze Slovenska. V letošním roce máme poprvé soubor z Maďarska. Pevně doufám, že nás budou navštěvovat i v příštích letech,“ doplnil ředitel festivalu s tím, že také v sobotu pořadatelé připravili jednu novinku, a to v podobě večerního programu, který se odehrál také na Horním náměstí.

Malý, ale o to více upřímný!

Soubory si pochvalovaly atmosféru.

„Se souborem jsme v Přerově poprvé. Jedná se o takový menší komorní festival, ale o to upřímnější. Do Poľany chodím už deset let. U nás v rodině to je taková tradice, v jiném folklorním souboru působila také moje maminka i babička,“ prozradila Edita Borščová z brněnského vysokoškolského souboru Poľana.

I v letošním roce se akce setkala se slušnou návštěvností.

„Lidí se tu opět sešlo docela dost, jenom mi tu chybí více zástupců mladé generace. Komu jinému by se totiž měly tradice předávat,“ posteskl si pan Antonín Ch., který festival pravidelně navštěvuje již deset let.