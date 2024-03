/VIDEO, GALERIE/ Historické Horní náměstí v Přerově obsadily už podruhé v letošním roce jarmareční stánky trhovců. Tradiční farmářské trhy se kvůli rekonstrukci administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 dočasně přesunuly do této malebné části města a zůstanou zde po celou dobu oprav.

Farmářské trhy, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Stánkaři sice na Zelený čtvrtek očekávali hojnější účast Přerovanů, ale věří, že si lidé časem na nové místo konání trhů zvyknou. „Doufáme, že si Přerované najdou na trhy na Horním náměstí cestu a atmosféra ve spojení s kvalitními výrobky, příjemným posezením a hudebním doprovodem opět ožije,“ řekla za organizátory Jana Neradilová z Okresní agrární komory v Přerově.

Nebezpečný výtluk na mostě Legií musejí řidiči objíždět. Špunt zpomaluje dopravu

Lidé si mohli zakoupit velikonoční dekorace, kraslice a pomlázky, výrobky z proutí, háčkované hračky či drobné šperky, ale také med, včelí produkty, pečivo, frgály, víno, jahody, uzeninu, marmelády, koření nebo sýry.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Tentokrát přibyly také hořčice a nejrůznější ovocné octy, víno a mošty z rodinného vinařství z Hovoran. Zahrádkáři určitě ocení přebytky výpěstků mikrogreens,“ shrnula Neradilová.

Lidí chodí méně

Podle stánkařů je změna místa konání poznat a tržby jsou o něco nižší než v době, kdy se trhy konaly na Masarykově náměstí. „Je to slabší, stejně jako před dvěma týdny, kdy se trhy na Horním náměstí konaly poprvé. Pro starší generaci je možná náročnější se sem dostat, protože je to do kopce,“ zhodnotila Jitka Juráňová z Včelí farmy ve Skaličce.

„Naše farma produkuje med, vyrábíme svíčky, prodáváme včelí kosmetiku i medovinu,“ vyjmenovala.

Vrchol bude v neděli

Horní náměstí zaplní stánkaři také na Boží hod velikonoční, kdy se zde koná tradiční historický jarmark. Prodejní stánky se otevřou v neděli v deset hodin dopoledne a zavřou se v šest večer. Kromě nákupů čeká příchozí také bohatý kulturní program, na kterém se vystřídají hudební a taneční soubory, ale i šermíři.

Velikonoční výzdoba zastávek v Přerově je oslavou výročí parku Michalov

Program odstartuje v 10 hodin vystoupením dětí ze Střediska volného času Atlas a Bios, v 11 hodin si přijdou na své fanoušci Dechového orchestru Haná.

„Pestré bude i odpoledne, kdy se na pódiu vystřídají kapely, klauni nebo šermíři,“ přiblížil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček. Lidé se mohou těšit na ukázky lidových řemesel a nakoupit si u stánků nejrůznější výrobky - keramiku, košíky, dřevěné výrobky, hračky, smaltované ozdoby a jiný sortiment.