Někteří ochutnali přímo na místě z podávaných jídel, jiní si dobroty odnášeli domů. Akci uspořádal místní myslivecký spolek.

„Je to už tradiční záležitost. Zabijačky jsou neodmyslitelnou součástí zimního období. Dnes už ale i na vesnicích postupně mizí, proto chceme dát lidem příležitost, aby si pochutnali, aniž by doma museli krmit prase. My jsme k výrobě specialit porazili tři prasata,“ sdělil Tomáš Jančík, předseda Mysliveckého spolku Horní Moštěnice.

O zájemce neměla tato akce nouzi. Řidiči se s auty ke kulturnímu domu sjížděli už před jedenáctou hodinou, kdy akce začala.

„Přijeli jsme z Přerova. Po loňské zkušenosti jsme si nechtěli tuto akci nechat ujít. Na místě si dáme tradiční vepřo, knedlo, zelo a s sebou si odvezeme kousek tlačenky a možná ještě něco k tomu,“ svěřila se Jana Jindrová.

Největší zájem měli zákazníci o jitrnice. Ty došly už kolem poledne.

Kromě prodeje vepřových specialit se v sobotu v Horní Moštěnici také soutěžilo o nejlepší pálenku a domácí koláč.

U poroty tentokrát zabodoval moravský frgál a nejlepším ovocným destilátem se může pyšnit František Martínek, který se do soutěže přihlásil se svojí trnkovicí.

Dagmar Rozkošná