Obec si letos připomene 880 let od svého vzniku. Už víte, jak a zda vůbec toto významné výročí oslavíte?

Vše bude záležet hlavně na tom, jaká bude epidemiologická situace. Program hodových oslav má být třídenní a plánujeme ho kolem 15. srpna - snad už se do té doby situace zlepší. Kromě zápasu na hřišti TJ Sokol a hodové zábavy se mohou lidé těšit také na hlavní program v neděli, na kterém je hlavním hostem zpěvačka Leona Machálková.

Obci se už před lety podařilo usměrnit nákladní dopravu tím, že jste se zasadili o stavbu obchvatu. Co se podařilo vybudovat v nedávné době?

Můžeme se pochlubit novým sportovním areálem, na který jsme získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Stavba víceúčelového sportoviště přišla na 7,5 milionu korun a o dotaci jsme žádali tři roky, než nám ji přiklepli. Sportoviště mohou využívat děti ze základní a mateřské školy, ale i spolky a poslouží také pro volnočasové aktivity. Jsou zde tenisové kurty, volejbalové hřiště, běžecká dráha s doskočištěm i plocha pro minifotbal. Hřiště bylo dokončeno loni na podzim, ale bohužel dosud kvůli pandemii nebylo využité. Loni jsme investovali také do revitalizace chodníků a veřejných prostranství v ulici Havlíčkova, na což se nám podařilo získat dotaci.

Zatímco z větších měst dnes lidé utíkají, vám se je daří udržet. Čím to je?

Jedním z důvodů je určitě výstavba bytů - vybudovali jsme sedm malometrážních bytů pro seniory, ale také dva nájemní, které pronajímáme našim občanům. Letos bychom chtěli zbudovat další dva. V lokalitě nad obecním úřadem jsme prodávali pět stavebních parcel a v příštím roce se zde budou stavět další rodinné domy. Výhodou je i dobrá dostupnost obce - do Přerova je to kousek, jsou tu potraviny i pošta. Máme základní školu, kterou navštěvuje 260 žáků - kromě místních také děti ze spádových obcí - Přestavlk, Dobrčic, Staré Vsi a Říkovic. Jsou zde i tři oddělení mateřské školy a jedno mikrojeslí. Na základní škole jsme za 1 milion korun dodělávali počítačovou učebnu, opravili tělocvičnu i oplocení. Letos bychom chtěli ještě vybudovat nový chodník směrem ke škole, aby děti, když zaprší, nechodily po škváře.

Kdybyste chtěl nalákat turisty do Horní Moštěnice, co by si neměli nechat ujít?

Horní Moštěnice má bohatou minulost a první písemná zmínka pochází už z roku 1141. Byla udělována jako léno různým šlechtickým rodům - naposledy hrabatům z Fürstenbergu. V minulosti měla i svou pečeť a v roce 1551 byla povýšena na městečko. V Horní Moštěnici je jeden z nejstarších kostelů na okrese a vůbec nejstarší historickou památkou je náhrobek Jana Bohuslava Zoubka ze Zdětína ze 70. let 16. století. Stojí tu také kříž z roku 1700 v místě, kde měli Švédové za třicetileté války šibenici. Pozoruhodným je i kříž sv. Jana Nepomuckého z roku 1711, který stojí na břehu u mostu přes Moštěnku. Z roku 1720 pak pochází socha sv. Floriána. Kromě historie by ale návštěvníka naší obce mohl zajímat také závod Hanácké kyselky, ze kterého se rozvážejí minerální vody. Díky zvýšenému obsahu jódu je zdejší minerálka vyhlášená. Pramenů různých minerálních vod je zde ale více. Za zmínku určitě stojí i to, že asi kilometr za obcí byla kdysi německá osada Štulbach, jež byla zničena za husitských bojů nebo těsně po nich. Pozůstatkem je objekt bývalého mlýna, jenž nyní prochází rekonstrukcí a od léta by měl být v provozu - i s restaurací a minipivovarem.

Jako jedné z mála obcí se vám v Horní Moštěnici podařilo udržet kino. Jak je navštěvované?

Kino má své kouzlo a dokonce jsme promítali jen za 40 korun. I když k nám některé úspěšné filmy dorazí se zpožděním, lidé si na ně rádi zajdou. Obec kino samozřejmě dotuje ze svého, protože je ztrátové. Kinosál ale využíváme i pro promítání pro školy.