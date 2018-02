Hokejistům fandila celá základka v Přerově. Podívejte se

Na silný mráz upozorňují meteorologové. Teploty v Olomouckém kraji by v příštích dnech měly přes den klesnout až k -11, v noci pak -17 stupňům Celsia. Upozornění na webu Českého hydrometeorologického ústavu platí od nedělní půlnoci až do odvolání a to pro celé území České republiky.