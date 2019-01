Přerov – Na hudební pohádku divadla z Hradce Králové proudily v pondělí ráno do přerovského kina Hvězda davy předškoláků.

Co je to houslový klíč? A jaké má stupnice noty? To se dozvěděly děti z přerovských mateřských škol, které zavítaly v pondělí dopoledne do kina Hvězda na představení Hudebního divadla z Hradce Králové | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel