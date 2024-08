Návštěvu hradu Helfštýna zpříjemní během příštího týdne soubor zobcových fléten Vivat Flauto pod taktovkou Blanky Vysloužilové, rodačky ze Žeravic u Přerova. Renesanční a barokní skladby si mohou lidé poslechnout na hradě od úterý 6. do neděle 11. srpna.

„Soubor Vivat Flauto letos na Helfštýn zavítá po jednadvacáté. Spolupráci s bývalou kastelánkou Helfštýna Marcelou Kleckerovou se přitom Blance Vysloužilové podařilo navázat takřka náhodou a s oblibou vzpomíná i na chvíle strávené v přítomnosti nestora helfštýnské kovářské tradice a spoluzakladatele Hefaistonu Alfreda Habermanna,“ přiblížila mluvčí hradu Pavlína Jindrová.

Blanka Vysloužilová je absolventkou konzervatoře a od roku 1991 vyučuje individuálně hře na hudební nástroje - klavír, zobcovou flétnu a akordeon. Vede kroužky hry na zobcovou flétnu pro děti i dospělé. Samotné uskupení vzniklo v roce 1997 v Praze, a od té doby prošlo různými etapami. V současné době má soubor Vivat Flauto dvacet členů a získal řadu celorepublikových i zahraničních ocenění.

Na Helfštýn zavítají hráči ve věku od 9 do 65 let. Jádro repertoáru představují především renesanční a barokní skladby v uskupení duo až oktet. Na vystoupení se mohou příchozí těšit každý den od 11 do 15 hodin a konají se v Rytířském sále hradního paláce. Kromě zobcových fléten si mohou návštěvníci poslechnout hudbu na gemshorny či na píšťalu s měchuřinou.