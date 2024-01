Popřát si vše nejlepší do nového roku, připít na zdraví a pozdravit se s přáteli. Takový je každoročně novoroční výstup na Helfštýn, který se koná vždy první lednovou sobotu. Příznivci tradiční akce vzali i v deštivém počasí hrad útokem a výšlap si užívali.

Tradiční novoroční výstup na Helfštýn, 6. ledna 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na nádvoří se mohli po náročné cestě zahřát lahodnou kávou z domácí pražírny, pochutnat si na dobrotách z udírny nebo bramboráku. Vstupné na hrad bylo symbolické - padesát korun.

Na Helfštýně si dali sraz turisté z celé Moravy, zástupci obcí, ale i členové nejrůznějších spolků - od chovatelů tibetských dog přes legionáře až po skupiny historického šermu. Z Jerlochovic u Fulneku dorazil i chovatel tibetských dog Petr Tičer.

„Je to oficiálně patnáctý ročník našeho setkání, kvůli počasí je ale účast o něco slabší než v minulých letech. Pejsek je mladý a zvládá to dobře, ale kdyby nepršelo, asi bychom šli pěšky. Tentokrát jsme raději jeli autem,“ popsal chovatel.

Dopravci kritizují výluku na frekventované trati mezi Přerovem a Hranicemi

Rakousko-uherští vojáci

Na novoročním výstupu nechyběli ani vojáci v dobových uniformách z Rakousko-Uherska.

„Počasí je normální, jako na frontě. Někteří kluci jsou v uniformách M08 z počátku první světové války, my s kolegou jsme za třetí pěší pluk Kroměříž. Sešli se tu naši členové z Přerova, ale i Opavy, Ostravy nebo Kopřivnice,“ přiblížil amatérský vojenský historik Josef Huvar.

Déšť neodradil ani Břetislava Kašpárka s Martinou Svobodovou, kteří hrad zdolali po cestě z Lipníku.

„Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. My jsme dobře oblečení a máme dobrou náladu. Bude tu trochu méně lidí, ale my si to užijeme, protože nebude takový nával,“ smál se Břetislav Kašpárek.

„Do Lipníku jsme dojeli autem a ušli pár kilometrů nahoru. Chceme se trochu protáhnout a shodit povánoční kila,“ prozradila Martina Svobodová.

Olomoucí projde pochod švihlé chůze. Přidat se může každý

Konečně změna

Na nepřízeň počasí si nestěžuje ani kastelán hradu Jan Lauro.

„Máme konečně změnu - už jsme si vyzkoušeli mráz, sníh, mlhu - a teď i déšť, který nám ve sbírce chyběl, takže z toho máme radost,“ pochvaloval si Lauro. Tradice novoročního výstupu na Helfštýn se píše zhruba od roku 1981.

„V posledních desíti letech sledujeme raketový nárůst zájmu a návštěvnosti této akce, i když se za celou tu dobu nic nezměnilo. Vždy chystáme pouze základní zázemí hradu, zpřístupňujeme toalety, pouštíme vodu, topíme v restauraci a připravujeme teplé nápoje,“ popsal kastelán.

„Loňský ročník byl rekordní a dorazilo na něj přes pět tisíc lidí, takže jsme se dostali někam nahoru. Myslím, že se tím deštěm vrátíme do čísel, která byla před desíti lety - a zase budeme mít od příštího roku pěkný důvod upínat se ke zlepšování výsledků,“ poznamenal.

VIDEO: Město předalo klíčky, na náměstí startuje rekonstrukce 'ostudy' Přerova

Na velké návštěvnosti se podílejí nejen ryzí turisté a členové klubových odnoží.

„Jsou to i zástupci obcí, pro které je to dlouholetá tradice. Dokonce jsem zaslechl od zastupitelů a starostů z okolí, že posílali informační SMS zprávy a dopředu svolávají společný start, případně přiblížení autobusem nebo vlakem,“ doplnil.

Účastníci novoročního výstupu si mohli prohlédnout všechna nádvoří a zpřístupněn byl i renesanční palác.

„Přístupný je celý areál včetně výhledů z husitské věže a vyhlídkové plošiny hradního paláce. V hospodě navařili polévku a mají teplé nápoje, jede srubový stánek, u kterého lidé dostanou bramboráky, vedle je udírna. Na třetím nádvoří je kavárna z rodinné pražírny, kde se vaří káva alternativním způsobem,“ zmínil.

VIDEO: Otužilci řádili v dravé Bečvě. Byl to zápas, přiznali

Klub českých turistů SK Přerov, který je spolupořadatelem akce, nabízel v předsálí H- studia propagační materiály a pamětní razítka.

„Zájemci dostanou pamětní diplom, razítko, magnetky, samolepky a odznaky. Je vidět, že je letos účast slabší. Vždy rozdáme kolem tisícovky diplomů, ale ráno přišlo jen asi padesát lidí. Nejvzdálenější účastník zatím dorazil z Břeclavi,“ zmínila za pořadatele Bronislava Šaradínová.