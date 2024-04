K nočním prohlídkám přibyly také speciální s kastelánem hradu. Co nabídnou? Lidé se mohou těšit ve dvou termínech - 27. dubna a 4. května na workshop alternativních příprav kávy, který se uskuteční v prostorách H-studia na třetím nádvoří. Spojíme povídání o dějinách a současnosti hradu s vařením a ochutnávkami z džezvy, moka konvičky, chemexu a dalších. V ceně je prohlídka, dílna s neomezenou degustací a balíček kávy z rodinné pražírny Cafe Gape. Noční prohlídky Palác žije čichem - tedy vůní pražené kávy a rozpálených výhní, se konají 27. dubna, vždy v celou hodinu - od 19 do 22 hodin. Je o ně vždy velký zájem a většina už je obsazená.

Během Velikonoc proudily branami hradu davy návštěvníků a také v březnu bylo na nádvoří plno. Na jaké novinky se mohou letos návštěvníci těšit? Tou hlavní novinkou je, že letos žádné novinky nebudou (smích). Ale vážně. Po otevření renesančního paláce nám přibyly noční prohlídky a další doprovodné akce, takže jsme toho po těch třech letech od otevření měli skutečně až nad hlavu a na konci sezony všichni šoupali nohama únavou. Letos jsme trochu zvolnili a zařadili se do let před rokem 2020, takže sezona bude přece jen trochu klidnější. Dáme prostor všem, kteří chtějí Helfštýn navštívit, aniž by to muselo být spojeno s nějakým doprovodným programem.

Speciální prohlídky s kastelánem mají trochu jinou filozofii, než ty klasické. Helfštýn je často spojený s akcemi pro tisíce lidí, a tak jsem si řekl, že bych čas od času rád udělal něco pro úzkou skupinu lidí a místo kvantity bych postavil setkání s návštěvníky na kvalitě. Tím pádem jsou skupinky velmi malé a výklad má vždy nějaké téma. Někdy se zaměříme na Helfštýn jako takový, jindy na rekonstrukci hradu, nebo třeba na kafe. Vždy je to ale skutečně exkluzivní příležitost projít si téma důsledně, beze spěchu a bez nutnosti držet tempo s dalšími padesáti soukmenovci. Zatím jsme udělali jednu pěknou procházku od sklepa až po půdu, skupinka měla jen čtyři lidi a spojili jsme prohlídku s posezením u kávy přímo tady v kanceláři. Prohlídku jsme postavili spíše na osobním povídání a každý se mohl ptát na co, co ho zajímalo.

Letošní sezonní výstava představí tvorbu uměleckého kováře Pavla Tasovského, jehož monumentální plastiky návštěvníci hradu dobře znají. Jaká díla lidé uvidí?

Sezonní výstava začne vernisáží 27. dubna v 16 hodin a hudební doprovod zajistí na přání autora Lucie Redlová. Očekáváme řadu zajímavých hostů, ať už z řad odborné, tak laické veřejnosti. Pavel Tasovský je fenomén na české scéně uměleckého kovářství a má za sebou nejrůznější realizace, co se týče rozsahu a často i monumentálnosti. Jeho tvorbu návštěvníci hradu dobře znají. Monumentální socha Prométheovi se tyčí před první hradní branou už více jak dvě desetiletí, z jeho dílny pocházejí také největší kované šachy Evropy osazené na Široké hradbě. Dětmi oblíbená je houpačka s otáčivým motivem slunce na druhém nádvoří, která vznikla během Kovářského fóra. Na letošní sezonní výstavě Pavel Tasovský představí díla ze své nejnovější tvorby - většinou půjde o komorní plastiky. Volně stojících a závěsných objektů bude vystaveno kolem čtyřiceti.

Na parkovišti pod Helfštýnem už slouží řidičům karavanů nové stellplatzy

Hrad čeká velký nápor během tradičního cyklistického Author šela marathonu. Jak se na tuto akci připravujete?

Zázemí 24. ročníku maratonu horských kol v terénech Moravské brány vybudoval organizátor na parkovišti pod Helfštýnem. Hradu se tedy dotkne jen dopolední průjezd, který bude někdy kolem desáté a jedenácté hodiny. Půjde jen o drobné omezení pro běžné návštěvníky, kteří sem nejdou vyloženě za sportem. Veškerý doprovodný program a občerstvení je na louce pod hradem. Vzájemně jsme se s pořadateli shodli na tom, že ta volnost bez omezení je přívětivější pro všechny, než když jsme museli řešit komplikovaně návozy materiálu. Author šela marathon se uskuteční 4. května.

Hrad jako vojenský tábor

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Na jaké větší akce se mohou těšit návštěvníci v nejbližších týdnech a měsících?

Pokud bychom to vzali chronologicky, tak v květnu ožije nádvoří hradu tradičním Festivalem vojenské historie. Lidé si užijí o víkendu od 25. do 26. května přehlídku skupin historického šermu z různých období válečných dějin, ale také divadlo, tanečnice, kejklíře a další vystoupení. Atmosféra hradu, který se promění ve vojenský tábor, je vždy výjimečná. Tuto oblíbenou akci pořádá skupina historického šermu Adorea. Festival Alter coffee, zaměřený na alternativní přípravu kávy, se koná 15. a 16. června společně s Helfštýnskými ateliéry. Začátek července patří už tradičně Helfštýnské pouti a srpen pak kovářům. Po týdenním Kovářském fóru nás čeká koncem srpna celosvětové setkání uměleckých kovářů - Hefaiston.

Helfštýn je jedničkou mezi památkami. Loni na hrad zamířilo téměř 110 tisíc lidí

Chystáte letos nějaké stavební úpravy?

Po rekonstrukci renesančního paláce prošla loni opravou střecha nad hranolovou věží, kde jsou služební byty. Bylo nutné vyměnit část konstrukce a celou krytinu. Tuto podzimní akci realizovali stejní tesaři a šindeláři, kteří pracovali třeba na Libušíně, a bylo zajímavé sledovat řemeslníky z jiného fochu, než z toho kovářského. Stihli to v termínu a v ceně, takže jsme spokojeni. Letos větší stavební investice nechystáme, ale v blízké budoucnosti bychom chtěli opravit stejným způsobem také střechu na H- studiu. Rádi bychom dali dohromady také toalety a zázemí v hradní restauraci - tyto věcí se aktuálně připravují.

Zvažujete zdražení vstupného, nebo zůstane stejné?

Co se týče akcí, ale i běžného provozu, vstupné jsme nezvedali, protože ke skokovému růstu došlo naposledy po otevření renesančního paláce. Tehdy byla pro mě osobně hladina navýšena dost, a přestože teď máme všechny zprávy spojené se zdražováním a inflací, pro návštěvníky je pocitově hladina vstupného příjemná a dostupná. Plné vstupné je během sezony, kdy jsou k dispozici expozice a průvodce, 150 korun za dospělou osobu a 80 korun je snížené pro studenty nebo seniory. Děti do šesti let mají vstup zdarma a pak lze ještě využít možnosti rodinného vstupného, které se těší velké oblibě. Rodiče s sebou mohou vzít až tři děti a mají jeden společný lístek za 300 korun. To je asi jedna z nejžádanějších vstupenek.