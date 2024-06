Víkend provoněný kávou a oživený řemesly čeká návštěvníky Helfštýna nadcházející víkend 15. a 16. června. Pro zvídavé děti i dospěláky bude připravený také program, který poodhalí, jak to funguje v zákulisí muzea.

Hrad Helfštýn je kulturní památkou spravovanou Muzeem Komenského v Přerově. A právě přerovská instituce v prostorách středověkého hradu prozradí více o svém fungování. Pracovníci muzea poodhalí část svých aktivit spojených s výstavnictvím, prací se sbírkami nebo činností ornitologické stanice Ornis. Formou výtvarných dílen, workshopů a kvízů se tak návštěvníci přesvědčí, že práce v muzeu může být kreativní a zábavná.

Ke stanovištím muzejních kurátorů, výstavářů a ornitologů se na hradě připojí členové historicko-řemeslné skupiny Non Sancti, která ve svém dobovém táboře nachystá dílny středověkých řemesel. S brašnářem si vyzkoušíte ražbu do kůže, řezbář připraví dláta k rytí a vyřezávání do dřeva a s hrnčířkou roztočíte šlapací kruh. Tkadlec ukáže práci na stavu a výšivkářka povede zvídavé při tvorbě s jehlou a nití.

Na své si přijdou milovníci kávy i hudby

„Celou akci provoní káva připravovaná klasickými i alternativními způsoby v tradičních džezvách, moderních aero-pressech nebo vakuum-potech připomínajících alchymistické náčiní. Pro Alter Coffee přiveze upražená kávová zrna jeden z pořadatelů akce – rodinná pražírna Cafe Gape z nedalekého Lošova u Olomouce. Na místě upražíme čerstvé porce v historické pražičce pod vedením Studia Bez kliky," zve kastelán Jan Lauro, který je sám velkým milovníkem kávy.

Kouř z pražičky se na nádvoří prolne s kouřem z kovářské výhně. S kladivem a kleštěmi se u ní bude ohánět kovář Matěj. Tvořivé dílny zpřístupní knihovnice z Lipníka, výběr z beletrie i odborné literatury nabídne hradní antikvariát.

O hudební zážitek se v sobotu odpoledne postará Thom Artway s kapelou. V neděli zajistí zábavu na druhém nádvoří Band Martina Lásky. Po celou dobu konání akce zajistí správa hradu komentované prohlídky Helfštýna s přístupem do stálých expozic a hradní galerie, kde probíhá výstava uměleckého kováře Pavla Tasovského s názvem V klidu / v pohybu. (mrs)