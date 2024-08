Cesta vody. Takový je název díla, které vzniká pod rukama mistrů černého cechu během tradičního Kovářského fóra na Helfštýně. Po sérii kovaných plastik z minulých let ozdobí tentokrát hradní nádvoří funkční fontána, která se stane součástí renesančního paláce. Na zhotovení díla se podílí čtyřčlenný tým pod vedením uměleckého kováře Jakuba Mahdala, který žije a tvoří v Brně.

„Nápad vytvořit fontánu je tady už několik let, ale jen v hlavách - dosud se nerealizoval. Teď, když jsme byli požádáni, abychom vytvořili společné dílo, nastala konečně možnost zhmotnit jej. Od prvního návrhu jsme se propracovali k šestému, abychom se nakonec zase vrátili k tomu původnímu,“ řekl s úsměvem Jakub Mahdal, který se kovářské tvorbě věnuje od roku 1998. „Fontána bude mít přibližně půl metru a podstavec je vysoký metr,“ upřesnil parametry.

A proč právě Cesta vody? „Je to o síle vody, která proniká zemí, prýští a rozlije se jako řeka do celé krajiny. Šlo nám o to, abychom zapojili vodní prvek. Máme tady hrad, je tu země, uhlí, ze kterého, když se rozpálí, vznikají při kovářské práci výtvory. Jsme nahoře na kopci, takže tu neskutečně fouká a je slyšet vítr. Jediný živel, který tu dosud chyběl, je voda. Proto alespoň symbolicky vytvoříme tuto fontánu. Může sloužit třeba i jako ptačí pítko, záleží na zdejším osazenstvu,“ vysvětlil.

Artefakt propojí kámen, pláty kované nerezové oceli a tekoucí vodu. „Při tvorbě jsme začali kamenem, protože jsme chtěli fontánu nějak oživit. Vycházíme z čistě technického modelu, abychom viděli tvary listů a velikosti přesahů jednotlivých pater. Dílo je z nerezové oceli, která je vyčištěná a vyleštěná. Pod bucharem se postupným posouváním vytvoří žlábky listů,“ přiblížil.

Pracují do půlnoci

Jakub Mahdal přizval pro úspěšné zvládnutí týdenního projektu umělecké kováře Dmytra Ukrayinskyyho, Ondřeje Babince a Tomáše Šťastného. „Pracujeme spolu už patnáctým rokem a jsme sehraná parta. Zatím jsme začali ve třech a čekáme na čtvrtého kolegu, který přijede zítra,“ doplnil.

Nejnáročnější je podle kovářů zpracování nerezové oceli. „Je měkká, ale hutná a hůře se zpracovává, protože klade větší odpor. Fyzicky je to hodně náročné,“ zmínil další z účastníků Kovářského fóra Dmytry Ukrayinskyy. Tomu se líbí, že se podílí na vzniku díla, které bude zcela funkční.

„Pracujeme čtrnáct hodin denně - od půl deváté ráno až do půlnoci. Začali jsme v sobotu a fontána musí být hotová do pátku. Až bude dílo hotové, dodělají se spoje a napojení čerpadla, vody a elektřiny,“ popsal. Finální výtvor se stane součástí sbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýna, kterou dnes tvoří přes 1 300 exponátů.

Dorazí až 600 kovářů

Kovářské fórum, které se na hradě koná už po šestatřicáté, bývá každoročně předzvěstí prestižního celosvětového setkání s názvem Hefaiston. Na tento kovářský svátek se mohou návštěvníci těšit od pátku 23. do neděle 25. srpna. „Přípravy jsou v plném proudu a na hrad už se sjeli první dobrovolníci. Největší záběr bude zítra, protože dojde k návozu techniky a velkému stěhování,“ nastínil kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.

Ten očekává, že letos na hrad dorazí 500 až 600 uměleckých kovářů z patnácti až dvaceti zemí světa - Německa, Itálie, Francie, Rakouska, ale třeba i Spojených států amerických. Na druhém nádvoří bude vystaveno více než dvě stě exponátů.

„Divácky nejatraktivnější je vždy živá tvorba - lidé totiž mohou pozorovat kováře při práci na třetím nádvoří. Účastníci mají volnou ruku, co se týče tématu i materiálu - jediné, co je bude svazovat, je čas. Máme celkem pět kovacích časů po deseti výhních, takže se dá předpokládat, že vznikne kolem padesáti exponátů,“ odhaduje Lauro.

Součástí Hefaistonu je i bohatý doprovodný program s večerními koncerty - v pátek 23. srpna od 20 hodin si lidé užijí koncert kapely Minus 123 minut a ve 22 hodin je čeká ohňová show. V sobotu 24. srpna vystoupí v 18 hodin Tomáš Kočko se svým orchestrem a ve 21 hodin kapela Dead Dog Legacy.