Soutěž každoročně vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Do letošního ročníku přišlo rekordních 90 přihlášek a odborná porota nominovala 33 z nich. Porota většinou udělovala titul Stavba roku pěti vítězům, loni získalo prestižní cenu osm projektů, letos dokonce deset. Držitelé titulů a dalších cen získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla a vyrobila ho sklárna Rückl.

Muzeum Komenského v Přerově, pod jehož správou je hrad Helfštýn, si získání ceny Stavba roku váží.

„Je to ocenění celé řady osob a odborníků, kteří se podíleli na přípravě i realizaci projektu na záchranu a zpřístupnění renesančního paláce veřejnosti. Zároveň je to výborná vizitka zhotovitele,“ zhodnotil ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler.

Podle jeho slov se první snahy o záchranu renesančního paláce na Helfštýně objevily už v padesátých letech minulého století a v minulosti o rekonstrukci čtvrtého nádvoří usilovala také dlouholetá správkyně hradu Marcela Kleckerová. Teprve v roce 2015 ale začala tato dlouho odkládaná vize nabývat konkrétních obrysů.

„Ateliér přišel s variantou zastřešení a s návrhem vložit lávky tak, aby se návštěvníci dostali i do patra, což nebylo více než dvě stě let možné. Zvolené materiály i způsob vložení konstrukcí je velmi citlivý. Renesanční palác má především během nočních prohlídek, kdy je při procházení celý nasvětlený, neopakovatelnou atmosféru a stává se otevřenou galerií s průhledy do krajiny,“ řekl.

Obnova renesančního paláce na Helfštýně je nominována i na další ceny - například na Českou cenu za architekturu.

Rekonstrukce renesančního paláce na Helfštýně byla jednou z největších investic Olomouckého kraje do obnovy památek v posledních letech. Stavební úpravy spolu se zastřešením přišly na zhruba 80 milionů korun.

„Zásadní pro nás bylo, že se podařilo torzo paláce po stavební stránce zachránit a mohli jsme ho konečně představit široké veřejnosti. Návštěvníci získali nový okruh, jehož součástí je ohlédnutí za stavební minulostí paláce, ale i archeologická expozice původních kamenicko-sochařských článků. Lidé mohou obdivovat i cenné nálezy, které zde učinili v minulých letech archeologové,“ přiblížil kastelán hradu Jan Lauro.

Velké pozornosti návštěvníků se podle něj těší vyhlídka do údolí Moravské brány z ochozů a ocelových lávek. Třešinkou na dortu je pak vyhlídková plošina, jež supluje střechu.

Zdařilá rekonstrukce renesančního paláce na Helfštýně přitahuje velkou pozornost turistů z České republiky, ale i ze zahraničí. Díky tomu patří letošní sezona na hradě k těm nejvydařenějším za poslední roky.

„Jen přes léto na hrad zavítalo přes 62 tisíc návštěvníků, což svědčí o nebývalém zájmu,“ uzavřel Radim Himmler.