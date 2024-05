Nejprve odešel do hudebního nebe Vašo Patejdl, pak Josef Laufer. Po těchto smutných zprávách přichází pro pravidelné účastníky Tenisové akademie Petra Huťky v Přerově další zdrcující zvěst. Zakladatel této vyhlášené akce, která vždy na jeden červnový týden promění město v nevšední setkání osobností české a slovenské hudební scény, po dlouhé a vážné nemoci zemřel. Umělce, kteří do Přerova každý rok jezdí, zpráva o smrti Petra Huťky citelně zasáhla.

Petr Huťka byl uznávanou osobností na kurtech i mimo ně. Jeho kolegové a přátelé, které zval do Přerova na týdenní soustředění, truchlí. „Je mi to strašně moc líto. Patřil k lidem mého života, protože jsem mnoho let jezdila na tenisová soustředění do Přerova, takže jsem s ním každý rok trávila jeden celý týden. Patřil tedy k pilířům mého života. Tu zprávu jsme samozřejmě čekali, protože byl dlouhodobě nemocný, ale všechny nás to zasáhlo,“ říká s pohnutím v hlase zpěvačka Helena Vondráčková, které Petr Huťka vždy na závěr tradičního koncertu Akuna show na náměstí předal kytici a popřál k narozeninám.

„Byl to veselý a vstřícný člověk, byl štědrý a udělala bych pro něj cokoliv, co by si přál. Bohužel zdraví člověk nikomu nevrátí,“ dodala zpěvačka a zavzpomínala, že měl Petr Huťka v oblibě dvě její písně - Dlouhá noc a Lásko má, já stůňu. Na Tenisovou akademii do Přerova se Helena Vondráčková i letos vypraví, ale kvůli vystoupení v O2 Aréně se může zdržet jen krátce. „Tento koncert totiž vyžaduje delší přípravu,“ podotkla.

Ke stálicím Tenisové akademie Petra Huťky patří také zpěvačka Leona Machálková. I ona na výraznou osobnost přerovského tenisu vzpomíná s dojetím. „Na Petra Huťku budu vzpomínat s láskou a snad i úsměvem… Měla jsem ho nesmírně ráda a vážila si ho pro jeho profesionální i lidské kvality. Byl to skvělý tenista, gentleman, člověk, který prostě měl rád lidi a vše řešil s klidem a laskavostí. V tom nejlepším slova smyslu stará dobrá škola. Bude nám všem moc chybět,“ říká Leona Machálková.

Bolestný je odchod zakladatele Tenisové akademie i pro houslistu Pavla Šporcla, který jezdí na setkání do Přerova pravidelně. „Peťa Huťka byl prostě úžasný člověk, velký srdcař a velký kamarád. On byl tím, kdo mě ještě více přivedl k tenisu. Měl jsem tento sport vždycky moc rád, ale to, jakou se mu podařilo dát dohromady partu na Tenisovou akademii, bylo neuvěřitelné. Bez něj bych spoustu nových kamarádů a úžasných umělců jen tak nepotkal. Je mi moc líto, že odešel,“ přiznává Pavel Šporcl, který do Přerova letos přijede.

„Na zahajovací koncert na náměstí kvůli jiným povinnostem tentokrát nemůžu, ale určitě sem přijedu aspoň na dva dny, zvlášť v této situaci. Přerov sice není z Prahy nejblíže, ale přijedu kamarády pozdravit a zavzpomínat,“ uzavírá.