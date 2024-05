Přátelský člověk, který stmeloval lidi. Dříč a trenér, který měl přirozený respekt. Tak na Petra Huťku vzpomínají osobnosti sportu a šoubyznysu, které ve středu dorazily do Přerova na poslední rozloučení s ním.

Helena Vondráčková vzpomíná na oblíbeného trenéra tenisu Petra Huťku. | Video: Petra Poláková - Uvírová

Jak vzpomínají na Petra Huťku osobnosti šoubyznysu a českého sportu?

Helena Vondráčková. Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Byl to velmi laskavý a kamarádský člověk. Strávila jsem s ním spoustu krásných chvil. Měl rád hudbu, život a legraci, takže mi bude moc chybět. Byl to velký kliďas, pořád ho vidím s tím jeho úsměvem. Vnášel do celého toho klání v Přerově noblesu a pohodu,“ vzpomínala na Petra Huťku zpěvačka Helena Vondráčková. Známý trenér byl podle ní i jejím fanouškem. „Měl rád všechny moje písničky, nejvíce asi skladby Dlouhá noc a Lásko má, já stůňu. Když jsme chystali koncert v Přerově, tak mi vždycky nadiktoval, co bych měla zpívat,“ dodala zpěvačka.

Petr Janda. Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Do Tenisové akademie přivedl Petr Huťka před pětadvaceti lety také frontmana skupiny Olympic Petra Jandu. „Můžu říct, že to byla moje šťastná chvilka. Najednou jsem se ocitl v té tenisové partě. Už jsem sice tenis hrál, ale blbě. Na Akademii jsem pak jezdil pravidelně a letos určitě pojedu znovu - bude to asi strašně smutné, ale nutné. S Petrem jsme byli dobří přátelé,“ řekl Petr Janda.

Felix Slováček.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Smutná byla cesta na poslední rozloučení, které se konalo na tenisové hale, také pro saxofonistu Felixe Slováčka. „Vždycky mi říkal, že kdybych hrál tenis tak, jako umím hrát na saxofon, byl bych mistrem Wimbledonu. Já jsem si těch jeho slov velmi vážil. Když jsem přijel poprvé na tenisové soustředění, hrozně se mi tady už od začátku líbilo. Sešla se tady bezvadná parta, potkal jsem kamarády z branže, zpěváky, zpěvačky a jiné umělce. To se opakovalo celých dvacet let až dodnes. Vždycky, když jsem přijel do Přerova, utíkal jsem z hotelu rovnou na halu. Nikdy to ale nebyla taková smutná cesta, jako je dnes,“ svěřil se Felix Slováček.

Helena Suková.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na skvělého trenéra vzpomínala i tenistka Helena Suková. „Lidsky byl strašně fajn a měli jsme ho rádi. Jezdil s námi jako trenér na mistrovství, potkávali jsme se na turnajích. Byl vždycky fajn - i proto, že dříve sám hrával. Pořád byl tím bývalým hráčem a věděl, jak se má k hráčům chovat,“ řekla Suková.

Vzpomínky na Přerov jsou pro bývalou slavnou hráčku hodně silné. „Jezdívali jsme sem na mistrovství vlakem, bydleli tady na Strojaři. Naposledy jsem sem přijela, když mě pozvali na vyhlašování Zlatého kanára. Když jsem Petra Huťku viděla na pohřbu Jany Novotné, už jsem tušila, že ho možná vidím naposledy,“ řekla Suková.

Naučil mě základům, byl to dříč

S dojetím vzpomínala na svého učitele tenisu i Jana Rychlá, dříve Pospíšilová. „Naučil mě veškerým základům tenisu, byl to obrovský dříč - a to, že jsem se stala 47. hráčkou světa, byla jen jeho zásluha. Makali jsme, trénovali, dokázal lidi opravdu semknout. Když do Přerova přijedu, vidím ho všude. Vůbec mi nedělá dobře, že už tady není,“ svěřila se se svými pocity Jana Rychlá.