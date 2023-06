VIDEO/ „Zavřeli nám na rok bazén - hele stará, nejsem blázen, na co platit stočné, vodné - i ten venkovní nám bodne. Prali jsme tam a prát budem, i když uvnitř nepobudem, keď už nic se nedá robit - dokážem se přizpůsobit!“ Tak zněla jedna ze slok letošní Přerovské hymny, kterou dvojice písničkářů Ivo Jahelka a Mirek Paleček glosovala dění ve městě na tradiční Akuna show.

Akuna show, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Společným koncertem hvězd na náměstí T. G. Masaryka v Přerově odstartovala v neděli odpoledne Tenisová akademie Petra Huťky, která potrvá celý příští týden. Umělce čekají dvoufázové tréninky a budou se až do soboty potit na tenisových kurtech.

„Letos jsme se nechali inspirovat dostavbou dálnice, ale i tím, že Meopta změnila majitele a koupili ji Američani. Zaujali nás také žebrající bezdomovci u Tesca a nemohli jsme zapomenout ani na nešťastný výstřel v mateřské školce. V textu hymny Přerováků jsou střípky toho, co se objevilo v celostátních médiích, ale i to, a co jsme našli v regionálním tisku,“ prozradil zpívající právník Ivo Jahelka.

Na pódiu se během dvouhodinového programu vystřídali známí čeští a slovenští umělci - saxofonista Felix Slováček zahřál srdce Přerovanů skvěle zahranou Nádhernou od Pavla Nováka, zpěvačka Leona Machálková zase vsadila na romantickou notu a zpívala o lásce.

Nechyběly ani evergreeny Vašo Patejdla z filmu Fontána pre Zuzanu a zazněly i hity Tiny Turner v podání tří muzikálových zpěvaček. Velký aplaus sklidil houslista Pavel Šporcl a veselými historkami bavil publikum Miloš Knor.

O zlatý hřeb programu se jako každoročně postarala zpěvačka Helena Vondráčková, která zazpívala některé ze svých největších hitů - Lásko má, já stůňu, A ty se ptáš, co já nebo Dlouhá noc. Živo bylo i pod pódiem, kde hudebníci, kteří už měli po vystoupení, povzbuzovali své kolegy.

Felix Slováček si střihl taneček s Leonou Machálkovou a u hitovky Heleny Vondráčkové Sladké mámení už se vlnilo celé náměstí.