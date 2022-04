Ještě před lety byla přitom situace jiná. Například při zátahu celníků na potírání nelegálního hazardu, který se v roce 2017 zaměřil na obcházení zákona o regulaci hazardu, zjistili pracovníci Celní správy v provozovnách na Přerovsku třináct technických zařízení bez řádného povolení. Bylo to nejvíce v kraji.

Novela zákona o regulaci hazardu, která začala platit od ledna 2017, dnes není jedinou pákou na herní byznys a patologické hráče. Ve městě platí také obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu.

„Podařilo se sice prosadit, aby byly provozovny minimálně sto metrů od škol, ale úplný zákaz hazardu v Přerově neprošel. Chtěl jsem herny vytlačit alespoň ze sociálně vyloučených lokalit, kde se nejvíce shlukují patologičtí hráči, můj návrh ale nepodpořila většina,“ vrátil se do minulosti opoziční zastupitel Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova).

Bouře kolem hazardu: herny můžou v Přerově na nová místa, nesmí být u škol

Pomohla státní regulace

Podle primátora města Petra Měřínského (ANO) výrazně pomohla teprve regulace ze strany státu.

„Naše obecně závazná vyhláška pouze určuje místa, kde nemohou automaty být - v Přerově je to sto metrů od škol a v širším centru města. Ta hlavní omezení, která opravdu zabrala, přišla v podobě regulace ze strany státu - ať už je to registrace hráčů, zákaz reklamy a jiná opatření,“ zmínil primátor.

„Regulace státu měla zabránit hlavně tomu, aby hazardní hry neprovozovali lidé, kteří pobírají sociální dávky. V Přerově to výrazně pomohlo - zatímco dříve šlo do městské pokladny z hazardu přibližně 40 milionů korun, dnes je tato částka výrazně nižší,“ shrnul.

Například v roce 2021 putovalo do rozpočtu přes 33 milionů korun.

„Dílčí daň z technických her činila 28,2 milionů korun, daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her pak byla 5,2 milionů,“ upřesnila Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky přerovského magistrátu.

V Přerově vznikají nová kasina, jedno sídlí v sokolovně

Čtyři kasina, dvě herny

Podle mluvčí radnice Lenky Chalupové jsou v Přerově v současné době provozována pouze čtyři kasina a dvě herny.

„Oproti loňskému roku došlo ke změnám. Jedno kasino se změnilo na hernu a jedna herna ukončila svůj provoz,“ doplnila.

Život v kasinech a hernách utichl také kvůli koronavirové pandemii, i když podle statistik ministerstva financí se patologičtí hráči přesunuli jinam. Nejvíce v kurzu jsou on-line sportovní sázky. Rizikem pro mladé lidi jsou pak také aktivity s charakteristickými prvky hazardu, které ale regulaci nepodléhají - jde třeba o takzvané tréninkové hraní hazardních her na internetu, které se vyznačuje sázením, ale bez nutnosti investice reálných peněz.

Problémem je rovněž závislost na internetových hrách, která se ještě více prohloubila v době pandemie. Zatímco do nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách v roce 2017 se v internetovém prostředí v Česku odehrávalo jen 10 procent her, v roce 2020 činilo internetové provozování hazardního hraní 45 procent. Nejvýraznější přesun na internet je možné podle údajů ministerstva financí sledovat u kurzových sázek.