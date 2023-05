V reálných situacích rozhodují vteřiny, které dělí zraněného v havarovaném autě od života a smrti. Soutěž ve vyprošťování, která se konala ve středu v areálu hasičské zbrojnice v Přerově, měla ale trochu mírnější pravidla. Hasičské týmy měly na vyproštění havarovaného z vraku auta limit dvaceti minut. Během této doby museli hasiči s pomocí hydraulických nástrojů vyprostit figuranta ze sevření plechů a na páteřní desce předat do péče záchranářů.

Přerov, hasiči, soutěž ve vyprošťování | Video: Petra Poláková - Uvírová

Do soutěže se zapojila desítka týmů profesionálních hasičů z Olomouckého a Zlínského kraje. O nejefektivnější zásah zápolily jednotky z Přerova, Olomouce, Prostějova, Jeseníku, Zábřeha, Luhačovic, Kroměříže, Uherského Brodu a Valašského Meziříčí. Vítěznou trofej si odnesl domácí tým z Přerova, stříbro získala olomoucká jednotka, bronz hasiči z Valašského Meziříčí.

Každý tým záchranářů musel zvládnout jiný úkol. „Snažíme se soutěž každý rok zatraktivnit a udělat téma co nejsložitější, aby týmy prokázaly své zkušenosti, dovedenosti a schopnosti. Zasahuje vždy čtyřčlenný tým, který tvoří zdravotník a hasiči,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Přerovští hasiči si poradili

Tým profesionálních hasičů z Přerova, který i letos zvítězil, musel zvládnout poměrně komplikovaný scénář. „Byl zapeklitý v tom, že se jednalo o nehodu dvou osobních vozidel, která byla spojená střechami. Uvnitř byl zaklíněný člověk, kterého museli hasiči vyprostit,“ popsala. Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Týmu se to podařilo v solidním čase sedmnácti minut. Podle velitele soutěže Leoše Janáčka má téma jednotlivých zásahů vždy simulovat situace, s nimiž se hasiči potkali během skutečných dopravních nehod. „Nemůžeme nasimulovat všechno, jako třeba silniční příkop nebo vzrostlý strom. I překážky ale simulují to, co se reálně stalo. Ať už je to náraz auta do svodidel, budovy nebo třeba sloupu veřejného osvětlení. Většinou jde o střet dvou osobních vozidel nebo náraz auta do překážky. Někdy je to kombinace obou možností,“ řekl.

Hasiči vyprošťovali řidiče z převráceného nakladače

A co nejdůležitější při záchraně lidského života? „Během vyprošťování nemůže dojít ke zhoršení zdravotního stavu zraněné osoby. Musíme pracovat rychle, abychom ji dostali ven z auta a byla mimo nebezpečí. U vozidla může totiž dojít ke zřícení, převrácení, nebo jinému pohybu,“ vysvětlil.

Důležitý test na reálné zásahy

Soutěž ve vyprošťování je podle něj něco jiného, než reálný zásah u nehody, kde hraje velkou roli psychika. „Nejtěžší havárie jsou vždycky ty, kdy jsou obětí malé děti nebo celé rodiny,“ poznamenal. Soutěž ve vyprošťování je pro hasiče důležitým testem. „Pokud se něco nepodaří, tak i kritika je motivační k tomu, aby příště zvolili třeba jiný postup, který si v tu chvíli neuvědomili,“ zmínil.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováHlavní slovo má v týmu vždy velitel, který dá jasné rozhodnutí, jakou zvolí cestu přístupu do vozidla tak, aby hasiči vyprostili zaklíněnou osobu co nejefektivněji a nejrychleji - a pokud možno s co nejmenšími zraněními. „Zvolení správného postupu je velmi důležité - může se totiž stát i to, že když se něco provede špatně, tým si musí uvědomit, že tudy cesta nevede a přeorganizuje postup. Zvolí třeba odkřížení jiných sloupků, dveří nebo celé střechy auta. Zvolení vyprošťovacího otvoru je nesmírně důležité,“ zdůraznil šéf přerovských hasičů Miroslav Čoček.

Jednotky používají při zásazích hydraulická vyprošťovací zařízení. „Nůžky, rozpínák a válce mají obrovský tlak, který umí roztahovat a rozepínat. Týmy jsou ale vybaveny i lehčím ručním zařízením - páčidly či sekerkami. Má to své opodstatnění, protože mnohdy se dá udělat spoustu práce i jednoduchým zařízením, které, když se vhodně zapáčí do nějaké škvíry, tak dveře povolí. Je u toho potřeba přemýšlet a ne směřovat všechno do té nejtěžší hydrauliky, která je těžká na obsluhu,“ shrnul Miroslav Čoček.

Výsledky - Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod, 17. května 2023:

1. Stanice Přerov 387 bodů

2. Stanice Olomouc 340 bodů

3. Stanice Valašské Meziříčí 337 bodů

4. Stanice Zábřeh 315 bodů

5. Stanice Luhačovice 271 bodů

6. Stanice Prostějov 267 bodů

7. Stanice Uherský Brod 258 bodů

8. Stanice Jeseník 237 bodů

9. HZS SŽ JPO Přerov 224 bodů

10. Stanice Kroměříž 198 bodů