Hasiči v Přerově mají novou zbrojnici, za 200 milionů. Podívejte se dovnitř

Na moderní zázemí, odpovídající jednadvacátému století, čekali přerovští hasiči několik desítek let. Už v srpnu by se měl profesionální sbor konečně přesunout ze stísněných prostor budovy na Šířavě do moderního komplexu za městem. Stavba nové zbrojnice, která se nachází u výpadovky ve směru na Zlín, přišla na zhruba 200 milionů korun. Práce v těchto dnech finišují.

Nová hasičská zbrojnice v Přerově - 15. 7. 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč