„Přerov vlastní velkokapacitní čerpadlo, problém ale byl, jak ho dostat na hladinu. Od drážních hasičů se nám podařilo zapůjčit speciální jeřáb, který čerpadlo na vodu přenesl a strážníci městské policie pak k němu odvezli člunem hadice, které jsou pro tak vysoký odtok vody potřeba,“ shrnul primátor města Petr Vrána.

Akce, při které spojili své síly profesionální, dobrovolní hasiči a Městská policie, pomůže zaplaveným zahradám u skateparku a Žebračky. Předpokládá se, že s poklesem hladiny na Laguně začne klesat voda i v zahrádkářské kolonii.

Čerpání na Laguně bude pokračovat, dokud voda neklesne na svou obvyklou výšku. „Pokud by i přes toto opatření hladina v zahrádkářské kolonii neklesala, začnou dobrovolní hasiči odčerpávat vodu přímo v zahradách,“ řekl Tomáš Staněk, vedoucí krizového oddělení magistrátu. Čerpadla běží i na druhém břehu Bečvy, kde dobrovolní hasiči snižují hladinu „jezer“, která se utvořila v zahrádkářské kolonii pod nemocnicí.

„Prosíme majitele zaplavených pozemků, aby do zahrad nevstupovali a neohrožovali tak zbytečně svůj život. Zároveň žádáme vlastníky už suchých pozemků, aby v případě, že budou osloveni, umožnili dobrovolným hasičům vstup přes svůj pozemek ke stojící vodě,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil.

Lidé by se měli vyhnout zalesněné oblasti podél cyklostezky Bečva — mezi místní částí Kozlovice a Přerovem padají vzrostlé stromy. Kořenový systém je totiž kvůli povodním extrémně podmáčený. Oblast je velmi nebezpečná a občané by neměli do prostoru vůbec vstupovat. Konkrétně se jedná o úsek začínající u poslední odbočky do zahrádkářské kolonie pod nemocnicí až po Kozlovice. Velmi nebezpečná je také část stezky vedoucí od fotbalového hřiště v Kozlovicích k cyklostezce u Bečvy.