HANZ'S FUCKERS - Bohemia

Zdroj: Youtube

Kapela Hanz’s Fuckers podle něj v posledních pěti letech urazila kus cesty.

„Dříve ji bral každý z nás jen jako vedlejší produkt, hráli jsme i jinde. Scházeli jsme se párkrát do roka na opravdu dílčí koncerty, kdy jsme měli všichni čas. Od podzimu 2017 už je to ale plnohodnotný projekt, do kterého vkládáme veškerou svou hudební energii. Koncertujeme po celé republice, takže jsme se dostali do širšího povědomí fanoušků,“ líčí.

Skupina pochází z Hulína na Kroměřížsku, její členové jsou ale z různých měst - Hulína, Kroměříže, Přerova a Prostějova.

Kromě Aleše Kuči v ní působí jako kytarista a zpěvák Jan Ondruška, za bicími je Pavel Černý, druhým kytaristou je Patrik Schaffer.

HANZ'S FUCKERS - Skrze čas

Zdroj: Youtube

Začínal jako hokejista

„Od dětství jsem hrál hokej a v chlapském kolektivu jsem od čtyř let - je jedno, jestli je to hokejový tým nebo kapela. Důležitá je týmová práce. Každý v naší skupině má nějakou roli - já mám třeba na starosti manažerské a organizační věci,“ dodává Aleš Kuča.

Tomáš Novák: Nechci nahrazovat tátu, ani bratra. Chci jít vlastní cestou

Hrát na baskytaru začal podle svých slov v době, kdy kvůli zranění nemohl sportovat.

„Dříve jsem hrál hokej, jako junior dokonce v extralize - v Karlových Varech a Olomouci. Když jsem se vážně zranil, pomohla mi kytara překonat dobu, kdy jsem nemohl nic dělat, takže jsem se do toho intenzivně vrhnul. Jakmile jsem se uzdravil, skončil jsem s hokejem a už zůstal jen u muziky,“ popisuje.

Kapela nahrála v roce 2021 CD Made in Bohemia a v příštím roce by chtěla jít znovu do studia a udělat nové album.

„Měnit žánr ani styl bychom do budoucna nechtěli. Děláme vlastní rockové věci s původními texty. Chceme, aby to byl pořád trochu tvrdší rock´n´roll, jak tomu my říkáme, a aby to byly prostě písničky. Jsme ovlivněni spíše staršími kapelami, moderna jde trochu mimo nás. V tom máme v kapele jednotný názor, jak to dělat. Myslím, že teprve v posledních pěti letech cítíme v zádech, že kapela baví a získává si širší publikum,“ uzavírá. (pu)