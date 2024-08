Podcast

Hokej nebo pivo? „Hokej s pivem,“ odpovídá okamžitě jednatel HC Zubr Přerov a od 1. září bývalý ředitel přerovského pivovaru Tomáš Pluháček v novém díle podcastu Deníku Hanácké ozvěny. Dvě důležité funkce zároveň zastával devět let, před jubilejní desátou sezonou hokejových Zubrů ve druhé nejvyšší soutěži oznámil svůj pivovarnický odchod.

„Zvažoval jsem to delší dobu. Změna majitele mi to usnadnila. V pivovarnické branži jsem se pohyboval osmadvacet let. Třeba se k ní ještě vrátím. Teď chci dělat hokej,“ má jasno Tomáš Pluháček.

Na co všechno bude mít nyní více času? Hlavně na jednání s partnery přerovského hokeje. „Máme jich 45, všechny znám osobně. Máme k sobě blízko, je to potřeba, když do hokeje dávají peníze,“ říká šéf HC Zubr.

Na chod klubu pro nový ročník Maxa ligy sehnal 30 milionů korun. „Rozpočet se za posledních jedenáct let skoro ztrojnásobil,“ prozradil také Pluháček.

Udrží i po svém odchodu z pivovaru přízeň generálního partnera do dalších sezon? „Jednání budou probíhat na podzim. Uvidíme. Do konce roku bychom měli vědět, v jaké budeme situaci,“ říká mimo jiné v podcastu Deníku.

Mluví také o cílech Zubrů pro novou sezonu, výměně trenéra a kádru, jednání nejen s velkou posilou z Lotyšska nebo o tom, co by se z profesionálním hokejem ve městě stalo, pokud by pivovar Zubr (podobně jako jiný tradiční partner Meopta) ukončil jeho podporu.

