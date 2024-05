/PODCAST/ Teprve před dvěma lety se odvážila naplno vyrazit za svými sny. Rodačka z Přerova Anežka Hrušková přitom od patnácti let střádá „do šuplíku“ své autorské písně. Až nyní některé z nich vydala pod pseudonymem Aneska. Její debutové album nese název Feelings Place.

Hostem podcastu Hanácké ozvěny byla česká zpěvačka Anežka Hrušková alias Aneska, moderuje Ivan Němeček, 24. dubna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Jiří Šamánek

Písničky z jejího premiérového alba sbírající hudební ocenění v Česku i zahraničí. Projekt zaujme posluchače mimo jiné i svou rozmanitostí. Střídají se na něm různé žánry i jazyky.

„Chci poukázat na to, že nepatříme do žádných škatulek. Často mi lidé říkají, ať dělám jen folk, nebo jen pop a soustředím se na jeden žánr. Ale máme různé emoce. Hudbu cítím občas něžněji do folku, jindy spíše do rocku,“ říká 25letá zpěvačka žijící v Ostravě.

Aneska je také autorkou zpěvníku pro děti a spolupracuje se známým hudebním labelem Championship Music. Ten se stará například také o Bena Cristovaa či Jana Bendiga. Podaří se jí dosáhnout podobných úspěchů? Uvidíme. V každém případě k tomu má dobře našlápnuto.

Nové album mladá umělkyně již prezentovala v Českém rozhlase. Nyní byla i hostem podcastu Deníku Hanácké ozvěny, ve kterém se střídají zajímavé osobnosti spojené s Olomouckým krajem.