/FOTOGALERIE/ Všemi netrpělivě očekávaná událost i vrchol plesové sezony v Tovačově, to byl Hanácké bál, který už po třiadvacáté zahájil tuto sobotu v místní sportovní hale.

Za krojované členy hanáckého tanečního souboru Hatě z Tovačova, kteří již tradičně tento ples s folklorním nádechem pořádají, odstartovali program celé akce ti nejmenší – svoje taneční umění ukázali děti ze souboru Hanáček.

A byli skutečně důstojným předvojem pro společné vystoupení dětských a dospělých tanečníků v krojích, které Hanáci zakončili zpěvem lidovky Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek. Byla to podívaná, která stála za to a hrdé obličeje místních to jen potvrzovaly.



„Jsme moc rádi, že zájem o náš ples a hanáckou tradici je sále tak veliký, letos máme vyprodáno,“ pochlubila se jedna z organizátorek plesu paní Zdena Ludvová.

„Rozhodně ale neponecháváme nic náhodě, taneční vystoupení i oblíbené půlnoční překvapení opravdu pečlivě připravujeme a záleží nám na tom, aby z plesu všichni odcházeli spokojeni, i občerstvení chystáme s láskou“

Vyprodaný sál patrně přispěl i k tomu, že kdo zaváhal, neúčastnil se tomboly, ta byla totiž vyprodaná už na začátku večera. Aby ne, hlavní cenou byl přelet horkovzdušným balonem nad Hanou a prase od tovačovských rybářů.



Dlužno dodat, že zejména zábava, o kterou se na plese jedná především, tedy tanec, byla stylová. Na pódiu se střídala kapela Syrinx s dechovkou Věrovanka, která je podle návštěvníků plesu zárukou zábavy.

Dechovku tu mají moc rádi, v kole se ukázali snad skoro všichni a dokázali, že hanácký folklor není mrtvým útvarem, ale že určuje velmi slušné tempo společenského veselí.

Autorka: Kristýna Neulsová