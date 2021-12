Neznámý hacker dosud nezjištěným způsobem překonal bezpečnostní opatření počítačového systému školy a zašifroval data. Zanechal pouze zprávu, že za odkryptování dat požaduje výkupné ve virtuální měně - přesnou částku ale neuvedl. Poškozená organizace jej měla kontaktovat přes přiložený e-mail.

„Jednalo se o podobný typ hackerského útoku, jaký postihl před časem i olomoucký magistrát. Správkyně sítě na základní škole naštěstí v průběhu šifrování dat odpojila software, a tím předešla větším škodám. Po pachateli pátráme, sbíráme data a vyhodnocujeme veškeré informace,“ řekl krajský mluvčí policie Libor Hejtman. Neznámému útočníkovi hrozí za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací až tříleté vězení.

Návrat ke kořenům

Útok hackera znamenal pro největší přerovskou základní školu návrat ke kořenům. Učitelé totiž přišli o výukové materiály a známky žáků, které se zapisují do on-line systému Bakalář. Klasifikaci si ale většinou zálohují, takže se naštěstí neztratila.

„Museli jsme si zase zvyknout na to, jak se přenášejí třídní knihy z jedné třídy do druhé. Zápisy se provádějí na papír a dětem slouží deník žáka, do kterého učitelé zapisují známky a hodnocení,“ přiblížila ředitelka Základní školy Trávník Kamila Burianová. Podle ní naštěstí nedošlo k úniku dat ze školy. Funkční zůstal web školy a komunikace s rodiči probíhá přes e-mail nebo telefonicky.

Bakalář funkční od ledna

„Největší práci teď mají učitelé, kteří musejí obnovit zápisy v třídní knize. Musí se sem vrátit zpět informace, týkající se jednotlivých žáků, a to za loňský i letošní rok. Odhadujeme, že by mohl být systém Bakalář od ledna opět funkční,“ uvedla ředitelka školy, kterou navštěvuje 710 žáků. Hackerský útok naštěstí neovlivnil distanční a hybridní výuku, kterou někde zavedli kvůli vysoké nemocnosti žáků.

Rodiče si na nový způsob komunikace se školou pomalu zvykají.

„Vrátili jsme se do pravěku a dcera teď nosí známky v deníčku, jako jsem je kdysi nosila já v žákovské knížce. Bakalář má samozřejmě velké výhody - věděla jsem, co dostala z testu z matematiky nebo z písemky z češtiny ještě dříve, než přišla ze školy domů,“ poznamenala maminka šesťačky Kateřiny.

Podle náměstka primátora Petra Kouby (ODS), který má na starosti oblast školství, nelze podobným hackerským útokům zabránit.

„Je zvláštní, že pachatel směřoval svůj útok právě na školu, která nemá fondy na to platit vyděrače. Spíše bych řekl, že si vybral špatný cíl. Ředitele všech základních škol v Přerově jsme po této zkušenosti upozornili, že si mají zálohovat data na jiném úložišti pro případ, že by systém někdo napadl,“ dodal Petr Kouba.

Antivir je důležitý

Podle policie je jedinou účinnou ochranou proti útoku hackerů kvalitní antivirový program, který je pravidelně aktualizován.

„Lidé by neměli přijímat poštu od neznámého odesílatele ani klikat na odkazy, které odkazují na podvodné stránky. Většina antivirových programů riziko filtruje a doporučujeme nainstalovat je i do mobilních telefonů,“ uzavřel krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.