„Překvapilo mě, že se v participativním rozpočtu sešlo hned napoprvé 45 návrhů, z toho 23 vyhovělo vyhlášeným zásadám. Svědčí to o tom, že se lidé zajímají o své město, o to, jak vypadá, a co by se dalo změnit k lepšímu. Jsem zvědavá, které návrhy nakonec získají nejvíce hlasů,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Do participativního rozpočtu putuje částka 1,5 milionu korun a realizace jednoho návrhu nemá přesáhnout půl milionu.

„Šestnáct návrhů přiblížili na veřejném projednávání sami navrhovatelé, kteří upřesnili své představy a popsali, jak konkrétně by jejich nápad prospěl dopravě, životnímu prostředí nebo pomohl zdravějšímu životnímu stylu,“ doplnila.

Lidé mohou podpořit svůj favorizovaný projekt na webu chcivprerove.eu, kde jsou všechny návrhy popsány. Hlasovat mohou elektronicky - stačí zvolit modré tlačítko v pravém horním rohu označené názvem Hlasovat.

„Každý má možnost udělit šest kladných a tři záporné hlasy. Plusové body lidé přidělují projektům, které se jim nejvíce líbí a jsou podle jejich názoru užitečné, nebo se díky jejich realizaci ve městě něco vylepší. Minusové naopak dají návrhům, které jim budou připadat nedůležité, zbytečné a bez pozitivního efektu,“ vysvětlila princip hlasování Jana Pivodová z oddělení komunikace přerovského magistrátu.

Jakmile si člověk rozmyslí, jak s body naloží, zadá číslo svého mobilního telefonu, na který mu přijde jednorázový PIN, umožňující odeslání hlasů vybraným projektům.

„Po ukončení hlasování budou návrhy seřazeny sestupně podle počtu dosažených bodů. Realizovat se budou nejlépe hodnocené návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou částku 1,5 milionu korun,“ upřesnil vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje magistrátu Pavel Gala.

V případě stejného množství kladných hlasů po konečném sečtení bude mít přednost návrh s nižším počtem záporných hlasů. Vítězné návrhy město zveřejní do 15. srpna.

Které projekty mají šanci?

1. Zpomalení dopravy v ulici Jateční (dodržování rychlosti 30 km/hod., snížení hlučnosti)

2. Mobiliář - rybník v Předmostí po revitalizaci

3. Relaxační chodník

4. Venkovní betonový stůl na stolní tenis

5. Grilovací zóna Laguna

6. Zelené zastávky MHD

7. Koše na psí exkrementy

8. Rozhledna na Čekyňáku

9. Nová zastávka autobusové dopravy - ulice Hlavní (Újezdec, pošta Depo 70)

10. Zelená střecha na zastávce MHD

11. Zrcadlo u Bečvy

12. Dešťová voda pro Hvězdárnu

13. Workoutové hřiště u nemocnice

14. Pořízení mobilního letního kina

15. Workoutové hřiště Kabelíčka

16. Pítka ve městě

17. Jógová stezka s platformou pro cvičení

18. Fit stezka v naučné stezce Přerovským luhem

19. Grilovací altánek na Laguně

20. Stojany na kola u dětského hřiště Malá Trávnická - Kozlovská

21. Relax zóna ve městě

22. Workoutové hřiště Laguna (rozšíření)

23. Revitalizace veřejného prostranství před a za kulturním domem ve Vinarech