Digitální grafiku, ve které pracuje především s optickými a prostorovými kvalitami jazyka geometrie, vystaví v únoru v Galerii města Přerova olomoucký výtvarník Oldřich Schnabl. Po pěti letech se na Horní náměstí vrací podruhé, tentokrát s odlišnou expozicí, která vedle jeho nejnovějšího digiartu zahrne také autorovy kalendáře za posledních jedenáct let nebo překližkové reliéfy, jež vycházejí z jeho počítačové grafiky.

Výstava Oldřicha Schnabla. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Kresta

„Právě tyto trojrozměrné exponáty mohou přilákat pozornost návštěvníků. Zatímco v roce 2019 tehdy osmdesátiletý umělec do Přerova mířil se svými velkoformátovými grafikami sdruženými v souboru Inventarium a jednalo se výhradně o tisky, o pět let později zakomponoval do expozice s výmluvným názvem Schnabl 85 i velkorysé reliéfy,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová.

„I když grafik a designér Oldřich Schnabl není prvoplánovým představitelem generace odkojené virtuální realitou, je svět digiartu jeho tvůrčí domovinou,“ přiblížila kurátorka výstavy Lada Galová. Bohaté zkušenosti v oboru užité grafiky dovedly umělce k úsporné redukci tvarů, které si musely uchovat smysl požadovaného sdělení.

„Celý život pracoval v reklamě, odkud si nese návyk maximálního zjednodušení ve ztvárňování čehokoli. A právě tato jeho výstižná zkratka se promítá i do grafik, které v Přerově návštěvníci uvidí,“ dodala.

Rytmus a řád jsou charakteristické pro Schnablovo dílo. K volné tvorbě přistupuje s desetiletími poučení užitou grafikou. „V podobě ročních kalendářů nabízí mistr výroční zprávy o svém výtvarném usilování. V grafických záznamech zpřítomňuje nadčasovou konstantu, že veškerenstvo je redukovatelné na základní geometrické tvary,“ popsal Schnablovu tvorbu historik a kritik výtvarného umění Ivo Barteček.

Oldřich Schnabl se narodil v roce 1938 v Příkazích u Olomouce. Je členem Klubu konkretistů v Hradci Králové, Unie výtvarných umělců České republiky a Unie výtvarných umělců Olomoucka - od roku 2018 i jejím předsedou. Účastnil se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí, například v Rakousku, Belgii, Polsku, Chorvatsku, Itálii a Španělsku.

Významné samostatné výstavy měl umělec v poslední době v Olomouci, Praze, Telči, Třeboni nebo Ostravě. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. února v 17 hodin za hudebního doprovodu Richarda Mlynáře. Prodejní výstava potrvá do 17. března.