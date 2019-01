Olomoucký kraj - V olomouckém regionu přibývá těch, kteří propadli hracím automatům. Z posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) dokonce vyplývá, že Olomoucký kraj je na tom hned po Královéhradeckém nejhůře. Specialisté, kteří gamblery léčí, se obávají, že ekonomická krize smutnou bilanci ještě zhorší. Stejně tak mluví o větším počtu zákazníků i pracovníci heren v Olomouci.

Data, která zveřejnil ÚZIS, potvrzují, že množství závislých hráčů v kraji v roce 2007 proti roku 2003 narostl o dvě třetiny. Údaj se však týká pouze těch, kteří se rozhodli s problémem něco dělat a docházejí do lékařských ambulancí.

„Skutečně je nárůst zájemců o léčbu patologického hráčství dvoutřetinový. Ti, co se přicházejí léčit, jsou však jen špičkou ledovce, většina závislých se nikdy nikam nedostaví,“ řekla lékařka Jarmila Šmoldasová z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

O zvýšeném zájmu klientů mluví i zaměstnanci některých heren v krajském městě. Většinou však do médií o situaci v branži hovořit nechtějí. „Jestli chodí méně lidí? Naopak. Stále více,“ reagovala pracovnice podniku nedaleko Horního náměstí. „Nejvíce hrají na automatech,“ dodala.

Lékařka Šmoldasová tvrdí, že se v době globální krize, která zhoršuje i regionální ekonomiku, dá ještě očekávat zvýšení počtu gamblerů. „Je to dosti pravděpodobné. V době krize roste množství závislých, někteří klienti mají hraní v automaty, kostky a sázení spojeno s nadměrnou konzumací alkoholu, jedno tedy ovlivňuje druhé,“ uvedla lékařka.

Jak se stane, že člověk propadne hráčství a jaké mohou být následky? Lékařka Šmoldasová vzpomněla jeden případ dnes pětadvacetiletého muže, který před pěti lety v restauraci, kam chodil, zkusil hrát na automatech, později i ruletu. „V posledních dvou letech začal vydávat na hraní celou výplatu. Zadlužil se, od bank si vzal půjčky. Dluh mu narostl na tři sta tisíc korun,“ popisovala.

Rodičům ani přítelkyni mladík nic neřekl. „Ti se o neschopnosti splácet dluhy dozvěděli až od exekutora. Na základě této vyhrocené situace se mladý muž dostavil do ambulance. Žádal o dlouhodobou léčbu, kterou nastoupil v psychiatrické léčebně,“ líčila.

Podle odborníků od roku 2003 do 2007 celostátně poklesl podíl pacientů ve věku od patnácti do devatenácti let, a to ze čtrnácti na šest procent. „V ambulanci máme hráče spíše ve vyšší věkové kategorii, tedy nad pětatřicet let, někdy nad pětadvacet,“ poznamenala Šmoldasová.

Šmoldasová uvedla, že lidé, kteří propadli hráčské vášni, mají možnost obrátit se na ambulance zabývající se léčbou alkoholismu a jiných toxikománií. „Pokud není v místě jeho bydliště, tak na všeobecné psychiatrické ambulance,“ uvedla. „Léčba spočívá zejména ve vytvoření si náhledu na problém a trvá zhruba tři měsíce,“ sdělila Šmoldasová.

Zájemci mohou zajít například i do zařízení pro doléčování drogově závislých – P centra – v olomoucké Lafayettově ulici nebo do K centra v Olomouci v Sokolské ulici.