Život se postupně vrací i do Galerie Přerov, která sice byla otevřená - ale jen částečně. Od pondělí 11. května se mohou návštěvníci těšit na plný provoz - s výjimkou gastrozóny.

„Otevřeme všechny jednotky s výjimkou restaurací. Přístupná bude i venkovní zahrádka cukrárny, kde ale lidé musejí dodržovat větší odstupy. Použití roušek při konzumaci nápojů nebo zákusků si ale dost dobře nedovedeme představit,“ poznamenala manažerka Galerie Přerov Jarmila Řezníčková.

K plnému provozu se obchodní centrum vrátí až 25. května, kdy se otevřou i gastroprovozy v prvním patře.

„Toalety budou ale až do 17. května, tedy do skončení nouzového stavu, uzavřeny. Až v poslední fázi se otevře koutek pro děti, a to hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti,“ dodala.

Pro nákup oblečení by už nemělo platit žádné omezení a lidé si je mohou normálně vyzkoušet v kabince.

Galerie Přerov se snažila vyjít vstříc prodejnám snížením nájmu a i v následujících týdnech se zaměří na marketingové akce na jejich podporu.

„Budeme cílit na naše nájemce třeba formou předvádění kolekcí. Větší akce pro návštěvníky se ale přesouvají až na podzim,“ doplnila.

K normálu se vrací život i v obchodním centru Zlatá Brána v Prostějově, kde se počet otevřených prodejen rozšířil už 27. dubna.

„Platí i nadále doporučení, aby si lidé zachovávali dvoumetrový odstup od ostatních, nosili roušky a k platbě používali spíše karty,“ upřesnila manažerka centra Karolína Škondrová. Děti se podle ní mohou těšit už 6. června také na oblíbené kreativní dílničky.

Šantovka: Na nápor jsme připraveni

Na nápor nakupujících se připravují i v olomoucké Šantovce, kde se prodejny otevřou úderem deváté ráno.

„Řídíme se doporučením vlády, takže by lidé měli dodržovat dvoumetrové odstupy a vstupovat do prodejny s rouškou,“ řekl mluvčí Galerie Šantovka Juraj Aláč.

Pro zákazníky jsou na nejfrekventovanějších místech u vstupů do obchodního centra instalovány stojany s dezinfekčními prostředky.

Galerie Šantovka provádí nad rámec běžných hygienických opatření plošnou dezinfekci toalet speciálním nástřikem, využívajícím technologii nanočástic.

„Na pasáži centra je prováděna aplikace dezinfekce na všech částech, kterých se dotýkají zákazníci, jako jsou madla, kliky, taburetky, ale třeba i tlačítka ve výtazích,“ upřesnil.

Předpokládaná doba účinku dezinfekce účinné proti bakteriím a virům je tři týdny a z nejvíce zatěžovaných míst jsou pravidelně odebírány stěry, jejichž laboratorní analýza pomůže určit, zda bude nutné antibakteriální nástřik opakovat v kratších intervalech.

Mnohé prodejny v Šantovce zareagovaly na znovuotevření akčními slevami.

„Všichni se totiž potřebují zbavit jarních kolekcí a zboží,“ doplnil Juraj Aláč.

Podle něj je centrum na nápor zákazníků připraveno. „Novinkou je restaurace u okénka na parkovišti nebo autokino, které poběží až do července,“ dodal.

Uvolnění omezení od 11. května

* povoleny jsou všechny provozovny v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních s výjimkou provozoven stravovacích služeb

* povoleny jsou provozovny nad 2 500 metrů čtverečních, v nichž nebyl zakázán provoz

* provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

* holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby

* muzea, galerie a další podobná zařízení

* divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční a jiné akce - veřejné i soukromé, nepřesahující ve stejný čas 100 osob

* svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob

* bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob