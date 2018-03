Frekventovaná křižovatka v Přerově je bez semaforu

Jen polámaný stožár s trčícími dráty a kusy střepů zbyl po pádu semaforu na frekventované křižovatce ulic Palackého a Komenského v Přerově. Řádění vichřice urychlilo dopravní změny, které má město už delší dobu v plánu.

Kvůli komplikovanému projíždění autobusů se totiž na jaře posune hranice křižovatky blíže do ulice Palackého - a výměna jednoho ze semaforů byla součástí úprav. Zatímco ale stožár „na odpis“ blíže k budově gymnázia přežil, vichřice strhla ten sousední.

Na frekventovanou křižovatku, po které už dnes projíždějí auta v obou směrech, vyrazili v pondělí ráno pracovníci magistrátu, technických služeb a firmy AŽD Praha, která zajišťuje správu semaforů. Řidiči naštěstí úsek v ranní špičce zvládali popaměti a k větším kolizím zde nedocházelo.

„Zatím nedokážeme přesně říci, jak dlouho výměna semaforu potrvá. Záleží hlavně na tom, jak rychle dodají sloupy, což podle zástupce dodavatele potrvá tak tři týdny,“ nastínil Alexandr Salaba z odboru majetku přerovského magistrátu.

Město podle něj vymění oba semafory současně. Pořízení jednoho přitom přijde na 145 tisíc korun.

„Pokud by se doprava moc nekousla, necháme to do doby oprav v tomto režimu. V případě, že by ale nastaly problémy, najdeme alternativní řešení. Řidiči zatím zvládají, ale uvidíme, co s nimi udělá odpolední špička. Jsme domluveni s republikovou i městskou policií, že by na provoz alespoň ve špičce dohlédli policisté,“ doplnil Alexandr Salaba.

Výroba nových sloupů by měla podle zástupce firmy AŽD Praha Václava Červinky trvat tři týdny. „Nejprve musíme zjistit, jakou dostaneme cenovou a termínovou nabídku. Zemní kabely naštěstí následkem silného větru přetrženy nebyly, takže opravy nebudou tak náročné,“ řekl.

Město vymění i druhý semafor na křižovatce, protože je jeho stožár vychýlený z osy, naklání se do silnice a při větších poryvech větru se nepříjemně kymácí nad střechami aut.

„Protože je ukotven v betonovém základu, není jeho vyrovnání možné. Důvodem, proč je nutné nahradit staré světelné signalizační zařízení novým, je i to, že stojí v trase budoucí cyklostezky,“ shrnula už dříve mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Nepůjde jen o výměnu semaforu, ale i změnu jeho naprogramování tak, aby se současně nemíjela auta, odbočující doprava z Komenského do Palackého ulice s těmi, odbočujícími opačným směrem.