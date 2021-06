Jako kameraman pečlivě zaznamenával detaily obou pokusů Františka Venclovského o překonání kanálu La Manche – toho neúspěšného v roce 1970, kdy jej zcela vyčerpaného vytahovali ven z vody, i triumf ze 30. července 1971. Kameraman Pavel Křížek přijel v sobotu odpoledne do Bochoře u Přerova, kde padesát let po legendárním úspěchu na Venclovského vzpomínali. Obec slavnému plavci udělila čestné občanství.

Pavlína Venclovská (vlevo) a kameraman Pavel Křížek (vpravo). V Bochoři u Přerova vzpomínali na Františka Venclovského, prvního českého přemožitele kanálu La Manche. 19. června 2021 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Byl jsem s Frantou jako kameraman u obou pokusů o zdolání kanálu a byl to jeden z nejsilnějších zážitků mého života. Tehdy nešlo o peníze, ale šlo o to skutečně něco dokázat. Pro československou vlajku by František Venclovský v moři zůstal, což dokázal při svém prvním pokusu, kdy ho zcela vyčerpaného vytahovali na palubu. Proto má můj první dokument název Poražený vítěz. Zvítězil nad sebou, ale byl poražený mořem,“ řekl Pavel Křížek.