Fotografovala Romy, její vítězné snímky v Přerově vzbudily emoce

Měla to být jen obyčejná soutěž pro amatérské fotografy, kteří zachytí objektivem jeden den v Přerově. Jejím vítězem se stala studentka sociologie Iris Koppelhuber a radnice její úsilí ocenila částkou pět tisíc korun. Jenže soutěž nabrala nečekaný spád. Autorka své záběry pořídila mezi místními Romy a mezi lidmi vyvolaly snímky značné emoce. Město teď zvažuje, že jí první místo v soutěži neudělí. Jeden z občanů totiž upozornil na to, že má na fotografování živnost.

Vítěznou kolekci snímků fotografické soutěže Jeden den v Přerově pořídila v ulicích města autorka Iris Koppelhuber. Kolekce nazvaná Humans of Přerov dostala od hlasujících 1120 bodů.Foto: Archiv Magistrát města Přerova

Soutěž, již před časem vyhlásila radnice, se jmenuje Jeden den v Přerově. Amatérští fotografové se do ní zapojili přesně 31. května, kdy se rozprchli po městě a měli pořídit nevšední snímky ze života Přerovanů. Město slíbilo vítězi odměnu 5 tisíc korun, druhý nejlepší snímek je honorován 2 tisíci a třetí tisícovkou.

Mezi pětadvaceti soutěžícími byla i Rakušanka Iris Koppelhuber, o jejímž prvenství za snímky s názvem Humans of Přerov rozhodlo hlasování na webu.

„Žiji v Olomouci a studuji sociologii ve Vídni. V rámci projektu tedy pracuji na výzkumu s přerovskými asistenty prevence kriminality. Už od února s nimi chodím do terénu, a proto jsem si také vybrala toto téma,“ vysvětluje osmadvacetiletá autorka vítězných snímků.

Fotografováním se neživím, říká vítězka

Ta odmítá, že by se fotografií někdy živila profesionálně.

„Mám živnostenský list, protože jako rodilý mluvčí učím němčinu. A fotografování je v něm uvedeno mezi ostatními činnostmi. Mám jeden fotoaparát a jeden objektiv. Fotím jen při cestování a pro svůj výzkum,“ dodává.

Negativní reakce občanů ji jako studentku sociologie nepřekvapily - je pro ni ale nepochopitelné, že vyvolaly v Přerově tolik nenávisti. Kritické hlasy zazněly nejen v diskusích na webu, ale mnozí lidé se obraceli na radnici i přímo.

„Někdo chce na sílu najít problém, což mě nepřekvapuje, protože je to celosvětový trend. Je to ale hodně smutné a město by s tím mělo něco udělat,“ soudí.

Radní celou věc přezkoumají

Přerovští radní nyní zvažují, zda první místo v soutěži zruší či nikoliv. Rada města bude věc posuzovat na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční 9. srpna.

„Jednou z podmínek fotografické soutěže Jeden den v Přerově - 31. květen 2018 bylo, že musí být autor snímků foto-amatér. Poté, co v soutěži vyhrála Iris Koppelhuber, která nafotila přerovské Romy, oznámil městu jeden z občanů, že se jedná o ženu, která má na fotografické služby živnost, registrovanou na adrese v Olomouci,“ popsala anabázi mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Vyhraje nenávist?

Autorka snímků se podle ní do soutěže přihlásila jako cizinka s rakouskou adresou.

„Účastníky soutěže nelustrujeme, takže jsme o jejím působení v Olomouci nevěděli - a ani nemohli vědět. Když jsme ji kontaktovali, bez problémů nám řekla, že má na fotografické služby živnost, ale neprovozuje ji. Netušila tedy, že by se soutěže neměla účastnit,“ řekla dále mluvčí.

Autorka vítězných snímků ale hlasování o odebrání ceny vnímá jako zkoušku odvahy vedení města.

„Je otázkou, zda je radnice schopna vydržet tlak lidí, kteří jen kritizují a nevnímají argumenty. Buď vyhraje nenávist, nebo nevyhraje. Pokud mi první cenu vezmou, tak vyhrála nenávist,“ uzavřela.