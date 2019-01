Přerov – Pohádkou v podání herců přerovského Divadla malého diváka zahájily školní rok děti z nově otevřené mateřinky v Henčlově, která prošla v minulých měsících náročnou rekonstrukcí. Slavnostní okamžik si vychnutnali společně s dětmi i jejich rodiče – právě díky nim se totiž stal sen mnohých obyvatel této místní části skutečností.

„Školičku jste si vybojovali a školičku máte,“ pozdravila hned na úvod rodiče ředitelka Michaela Gálíčková z MŠ U Tenisu v Přerově, pod niž nové zařízení spadá. Do henčlovské školky podle ní nastoupilo šestnáct dětí.

„Aby jich bylo v příštích letech více, o to se musíte postarat hlavně vy, tatínci a maminky,“ dodala s úsměvem.

Dětem odevzdal dárky přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD), který se na chvíli vrátil do dětských let a pokoušel se s pomocí bublifuku vytvořit bublinu.

„Jsem rád, že se váš nápad podařilo realizovat. Díky bohu, že jsou tady děti a místní část Henčlov se rozvíjí,“ shrnul.

Mateřskou školu se podařilo zrekonstruovat v rekordním čase a náklady nepřesáhly stanovenou výši 1,2 milionu korun.

„Práce vypukly v polovině července. Začali jsme rekonstrukcí umyvadel a dětských záchodů, potom se předělávaly elektrorozvody, opravovaly a zařizovaly jednotlivé místnosti,“ popsala ředitelka.

Zahrada jako ze škatulky

Asi nejnáročnější ale byly úpravy zahrady.

„Museli jsme odpálit staré herní prvky a ručně vykopávali betonové patky, které po nich zbyly. Až po posečení trávy jsme navíc zjistili, že jsou tam pařezy, a ty jsme museli vyfrézovat,“ vylíčila. Protože po nich v zemi zůstaly díry, bylo nutné povrch dorovnat navezenou zeminou.

„Na zahradě je teď úplně nové pískoviště a instalovali jsme zde moderní herní prvky s lavičkami,“ přiblížila dále ředitelka.

S úpravami prý vypomohli i rodiče, kteří o znovuotevření školky delší dobu usilovali.

„Během léta jsme vysadili jehličnany a skalničky, a přispěli tak ke zkulturnění zahrady. Také vybavení herny a dalších místností zajišťoval jeden z rodičů, který vyhrál výběrové řízení na tuto zakázku,“ uvedl jeden z aktivistů za znovuotevření školky Jan Mana. Ten ráno zavedl do školky své dvě dcery – Alžbětu a Elišku. „Jsme rádi, že máme konečně vlastní školku a nemusíme dojíždět do Přerova,“ pochvaloval si.

Henčlovská školka by chtěla kromě místních dětí nalákat i přespolní.

„S dcerou jezdíme každý den z Přerova, ale nevadí mi to, protože autobusy do Henčlova jezdí každou půl hodinu,“ svěřila se jedna z maminek Šárka Šaratová. Té by prý nevadilo ani pomoci se zajištěním dopravy i pro jiné přerovské děti.