Otužilci do vody vstupovali z břehu od restaurace Laguna. Události přihlíželo a otužilce povzbuzovalo asi sto padesát návštěvníků.

"Je to inspirující a obdivuhodné. Velice jim fandím. Já sám se otužuji, ale na Štědrý den by se mi do vody asi nechtělo," uvedl jeden z návštěvníků Martin Novotný.

Letošní ročník si otužilci skutečně užili. V době ponoru do vody i potom jim vydatně svítilo slunce, což se odrazilo také na jejich dobré náladě.

"Dneska vyšlo skvělé počasí. Voda měla okolo tří stupňů," komentoval Jakub Harašta, který v ní vydržel asi osm minut.

Začínajícím otužilcům doporučil, aby s touto aktivitou začali už na konci léta a postupně si zvykali na chladnější vodu. Důležité jsou i domácí studené sprchy. Po vykoupání venku je dobré si zacvičit a rychle se obléct. Rovněž doporučil i takzvanou Wim Hofovu metodu dechových cvičení.