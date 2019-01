Přerov – Nejen opadávající omítka, ale především široké praskliny, které procházejí celým domem, děsí nájemníky na Kozlovské ulici v Přerově. Byty patří městu, které je na začátku ledna začalo za výhodné ceny prodávat nájemníkům.

Město Přerov prodává nájemníkům byty v Kozlovské ulici číslo 27, 29 a 31 za nízké ceny. Dům je ale ve špatném stavu a praskají zdi. | Foto: DENÍK/Pavla Kubištová

Ti se ale obávají, že nízkou kupní cenu budou muset brzy „vykoupit“ nákladnými investicemi do zpevnění konstrukce celého domu. Podle statika o nic vážného nejde.

„Začalo to trhlinkou jako vlásek. Dnes už je tak široká, že do ní strčíte ruku,“ popisuje Jiří Stuchlý, který v jednom z bytů na Kozlovské ulici žije a nyní zvažuje jeho koupi. Prasklina prý začíná ve sklepě a prochází nahoru celým domem.

„U nás je to taky, ale ne tak velké. Jsme až na vrchu,“ zmiňuje žena, která bydlí na stejné adrese – na Kozlovského 29. Celý dům z roku 1993 má tři vchody a problémy jsou prý všude obdobné.

Po upozornění na trhliny ve zdi nechala Domovní správa města Přerova zpracovat na podzim loňského roku posudek statika. Ten konstatuje, že porucha nemá vliv na stabilitu domu, a vznikla pravděpodobně kvůli rozpínání některých materiálů vlivem slunce a mrazu.

O posudku ale nájemníkům nedal nikdo vědět a mezitím už začaly prodeje.

Obavy kupců

„Ve smlouvě se píše, že jsme byli seznámeni se stavem bytu. A teď se dovídáme, že je tu technologický problém. Snad by stálo za to nám sdělit, jaké konkrétní závady tam jsou,“ řekl na úterním setkání, které zorganizovala náměstkyně primátora Jarmila Havlíčková, nájemník Ivo Dostál.

Také ostatním lidem se jednání města nelíbí. „Co nám pomůže třicetiprocentní cena, když pak několikanásobek ceny dáme do oprav?,“ sdělil své obavy další muž.

Problém se týká více než třicítky bytů na adrese Kozlovská 27, 29 a 31. Město jejich prodejem do rukou nájemníků pověřilo advokátku Ivu Derychovou.

„Chtěla bych vás upozornit, že již nyní vám běží dvouměsíční lhůta od doručení nabídky,“ řekla zájemcům o koupi Derychová.

Pokud se nájemníci ke koupi odhodlají ve stanovené lhůtě, dostanou byt za třicet procent ceny, kterou odhadl znalec. Později už by za byt museli dát pětačtyřicet a po šesti měsících šedesát procent odhadní ceny. Současná nabídka se pohybuje kolem tří set tisíc korun, podle velikosti bytu.

Prodej, stav a cena

Podle vedoucího odboru majetku Vladimíra Čajky město dobře ví, že byty nejsou v ideálním stavu. I proto je nabízí za tak nízké ceny.

„Pozastavit prodej a opravit dům by znamenalo, že se to započte do ceny,“ vysvětlil nájemníkům Čajka a zdůraznil, že deset procent částky, kterou kupující zaplatí, dá město zpět do fondu oprav. Pokud se proto všechny byty v Kozlovské prodají, budou mít jejich majitelé do začátku kolem devíti set tisíc na případné opravy.

Prodej bytů v Kozlovské tedy pokračuje, na začátku března jich bude zřejmě převážná většina v rukou nynějších nájemníků. Ti se budou moci sami rozhodnout, jak naloží s příspěvkem do fondu oprav.

„Jsem rád, že teď aspoň všichni vědí, jaký je stav domu, a mohou se svobodně rozhodnout,“ shrnul výsledky úterního jednání Stuchlý.