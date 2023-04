Pokochat se pohledem na květinovou výzdobu komnat, ale také nasát velikonoční atmosféru na tradičním jarmarku mohli návštěvníci, kteří dorazili v sobotu na zámek v Tovačově. Návštěvnická sezona právě odstartovala a chystá celou řadu zajímavých akcí. V dubnu a květnu je zámek přístupný jen o víkendech, a to od 10 do 17 hodin, od června sem mohou lidé zavítat denně.

Na zámku v Tovačově zahájili v sobotu 1. dubna návštěvnickou sezonu. Lidé mohli obdivovat květinovou výzdobu v komnatách. | Foto: Se souhlasem Zámku Tovačov

„Zámek se konečně otevřel po zimním spánku, a proto jsme se snažili připravit pestrý program, který by přitáhl návštěvníky. V komnatách je k vidění jarní a už i velikonoční výzdoba, inspiraci pro nadcházející svátky mohou získat hospodyňky také na tradičním jarmarku v přízemních prostorách,“ přiblížila kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.

Kromě nádherně zdobených kraslic si mohli lidé pořídit drobné upomínkové předměty, ale nechyběla ani ukázka pekařského umění Zdeňky Dopitové, která předvedla, jak se dělají jidáše nebo mazance.

V programu na nádvoří se představily děti z Folklorního souboru Hanáček, vystoupil zpěvák Karel Kekeši a odpoledne začala vernisáží výstava obrazů a soch Daniela Klose.

Přestože přes den občas zapršelo, počasí návštěvníky neodradilo. „I když tu dnes nejsou davy, lidé průběžně chodí. Většina lidí zamířila na prohlídky zámku, ale lákadlem byl i jarmark, na kterém si mohli příchozí udělat radost nějakou drobností,“ řekla.

Jarní akce

Lidé si mohou jarně nazdobené komnaty prohlédnout i o Velikonocích - zámek bude totiž přístupný po celou dobu svátků, od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí.

„Otevřeno máme celé Velikonoce. V pátek odpoledne se mohou rodiče s dětmi těšit na pohádku O kůzlátkách a velikonoční soutěže,“ upřesnila kastelánka.

Největší akcí začátku sezony bude 30. dubna Pálení čarodějnic s bohatým doprovodným programem, na kterém letos vystoupí revivalové kapely.

„V neděli 16. dubna se pak uskuteční vernisáž výstavy ex libris. Zajímavá je tím, že na ní budou k vidění i dobové ex libris Mojmíra Helceleta z 19. století, který žil v Tovačově. Je to tedy něco, co tu ještě nebylo,“ uzavřela Květa Zajícová.