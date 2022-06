„Když se v tom prostředí narodíte, připadá vám vše jednoduché a samozřejmé. Máme v Daruvaru tradici, kterou se snažíme dodržovat už přes dvě stě let. Jediná myšlenka, která mě k tomu vede, je ta, že si nemůžu dovolit, abych zapomněl, co mě naučila moje babička. Snažím se to tedy předat zase dál,“ prozradil Tomislav Doležal ze souboru Holubička, který představuje český folklor v jeho různorodosti.

Na pódiu ale předvedly své umění také soubory z Valašska a jihu Moravy - Chasa z Ořechova, Rusavjan z Rusavy a velký aplaus sklidil i Ženský pěvecký sbor Zpěvule z Bánova. Jeho nejstarší člence a dlouholeté propagátorce lidových tradic na jihu Moravy Heleně Vystrčilové je jednaosmdesát let.

„Jsme zájmové sdružení zralých žen a zpíváme písničky z našeho regionu - Bánova a Uhersko-Brodska. Trénujeme jednou týdně, abychom tomu dali trochu formu, ale jinak zpíváme hlavně pro radost,“ prozradila Helena Vystrčilová, která ani ve svém věku neztrácí elán a chuť si zazpívat. „Náš věkový průměr je trochu vyšší, nejmladší členky mají kolem šedesátky, nejstarší je přes osmdesát,“ řekla.

Organizátoři festivalu z Folklorního souboru Haná Přerov byli s letošním ročníkem spokojeni - vydařila se jak ochutnávka vín v parku Michalov, kde vyhrávala cimbálovka Primáš, tak páteční koncert na hradbách.

„Koncert Horňácké muziky Petra Mičky byl úžasný, lidí přišlo hodně a i kapela si pochvalovala krásnou akustiku a atmosféru na hradbách u řeky Bečvy. Oslavy pětapadesátých narozenin našeho souboru jsme završili na afterparty v restauraci Base Camp, kde se společně setkali všichni účastníci festivalu. Bylo cítit sepětí s lidovou tradicí a ryzí folklor,“ zhodnotil ředitel Folklorního festivalu v Přerově Tomáš Barbořík. Hlavnímu festivalovému programu na Horním náměstí přálo počasí a lidé sem dorazili v hojném počtu.