Přehlídka krojovaných souborů, ale i posezení u cimbálu nebo novinka v podobě hudební projížďky autobusy městské dopravy. Na Folklorní festival v Přerově, který má ve městě více než patnáctiletou tradici, se mohou těšit jeho příznivci v pátek 7. a v sobotu 8. června. Po loňské úspěšné premiéře obsadí účastníci festivalu opět park Michalov, lidé si ale program užijí i v ulicích města.

Folklorní festival v Přerově | Video: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Přerovští Hanáci pořádají festival v Přerově už více než patnáct let. Zatímco dříve se konal na Horním náměstí, loni se dějiště vůbec poprvé přesunulo do parku Michalov. Tam se festival po roce opět vrací. Pozvání letos přijal zahraniční soubor z polské Vladislavi, dorazí ale i brněnská Kupava, která se věnuje ukrajinskému folkloru, nebo soubor Hlubina z Ostravy. Stálicemi jsou dětský folklorní soubor Trávníček nebo cimbálovka Primáš.

„V loňském roce jsme poprvé pořádali celý festival v parku Michalov. Prostředí je zde nádherné a letošní oslavy jeho sto dvaceti let jsou úžasnou příležitostí park oživit krojovanými tanečníky a zpěváky,“ líčí ředitel festivalu Tomáš Barbořík.

Přerovem pojedou hudební autobusy

Folklorní soubor Haná se snaží festival každý rok ozvláštnit nějakou novinkou. V minulosti tak proběhlo jamování v přerovských hospodách, zpívání pod hvězdami nebo koncert na hradbách, během covidové pandemie se zase celý festival přestěhoval do prázdných městských výloh.

V letošním roce bude mít premiéru folklorní jízda autobusy městské hromadné dopravy. Jak tento nápad vznikl?

„Když jsme se v zimě se souborem vraceli autobusem ze Lhotky, byli jsme oblečeni v krojích a řidič autobusu nás poprosil, jestli bychom mu nezazpívali. Mělo to docela úspěch, a proto nás napadlo, že by bylo skvělé tento zážitek zprostředkovat více lidem. Ve Zlíně funguje celý autobusový festival, u nás to bude folklorní hodinka v pátek navečer,“ vysvětlil Tomáš Barbořík.

Soubory a muziky budou moci potkat cestující v autobusech městské hromadné dopravy v pátek 7. června od 17 do 18 hodin. Po hudební projížďce bude následovat folklorní jam na nábřeží poblíž Památníku Jednoty bratrské.

Hlavní festivalový program si návštěvníci parku Michalov užijí v sobotu 8. června. Soubory a muziky budou vystupovat od 14 hodin, Hanáci pak připravují dětský program a taneční školičku. Součástí festivalu je i řemeslný jarmark nebo ochutnávka vín z menších vinařství.

Přerovský festival bude mít i zahraničního hosta.

„Na pódiu se vystřídají Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia z Polska, dále brněnská Kupava s ukrajinskými tanci, soubor lidových písní a tanců Hlubina Ostrava, pěvecký sbor Karlovjanky z Velkých Karlovic, Štěpnička z Veselí nad Moravou, přerovský Trávníček a Folklorní soubor Haná Přerov. Lidé si užijí také vystoupení cimbálové muziky Primáš, která letos oslaví 33. výročí,“ uzavřel Tomáš Barbořík.