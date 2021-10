Z pódia v areálu výstaviště zněly známé písně v podání kapely Fleret, po kterém dostala publikum do varu rocková Argema. Živo bylo i halách výstaviště, kde si králíky, drůbež či holuby prohlížely stovky návštěvníků. Často se jednalo o rodiny s dětmi.

„Jsou to čistokrevná uznaná plemena podle vzorníku plemen pro Českou republiku. Není to takový dvorkový mix, jak bývá běžně na vesnicích zvykem. Proto se pořádají tyto výstavy, kde je každé plemenné zvíře posouzeno odborníkem ze Svazu chovatelů,“ řekl jednatel okresní organizace Českého svazu chovatelů Přerov Radek Měrák.

Podle něj se zájem o chovatelství v poslední době zvyšuje. I kvůli covidové zkušenosti uzavřených obchodů jsou mnozí lidé rádi, pokud mají doma slepici, která snáší vejce, či králíka na maso.

„Dnes jsem mluvil se dvěma nebo třemi lidmi, kteří si přišli koupit čistokrevné slepice. Vědí, že jsou vakcinované a mají jasný původ. Když si koupíte slípku někde v karavanu nebo na trhu, nikdo vám nezaručí, že je vakcinovaná, odčervená, má vše, co k dobrému chovu patří,“ dodal Radek Měrák.

Králičí hop

Pozornost poutala ukázka králičího hopu. Jedná se o sport vzniklý v 70. letech 20. století ve Švédsku, určitou obdobu agility pro psy nebo koňského parkuru.

„Králíčci jsou hraví, jen to lidé neví. Začne je to bavit, do ničeho je nenutíme. Jak vidí můj stín, zalehne, protože jsem pro něj predátor. V první řadě se musí naučit chodit na vodítku v postroji,“ ukázala na malého ušáka Ivana Pešáková ze základní organizace Troubky Českého svazu chovatelů.

Zatímco její černobílý králíček byl v sobotu na vodítku poprvé, zkušenější hnědá kolegyně zvládala sérii překážek s přehledem.

„Je to už stařenka, je unavená. Sto padesát metrů stíhávala za osm, devět, sekund,“ poznamenala Ivana Pešáková, která se králičímu hopu věnuje se svojí dcerou.

Nejlepší králík v Česku vyskočil do výšky 104 centimetrů, národní rekord ve skoku do dálky je necelé tři metry.