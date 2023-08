/FOTO, VIDEO/ Třídenní Svatovavřinecké hody v Přerově začaly v pátek odpoledne koncerty na náměstí T. G. Masaryka. K největším tahákům programu patřilo vystoupení vizovické skupiny Fleret, která na pódiu oslavila své čtyřicátiny staršími a téměř zapomenutými skladbami, ale i největšími hity.

Večer pak přivedla do varu publikum legendární kapela Citron, jejíž koncert přilákal do centra města stovky lidí.

V sobotu od sedmi hodin večer se mohou posluchači těšit na kapelu Ready Kirken, po které vystoupí Janek Ledecký. Hlavní hodový program si Přerované užijí v neděli 13. srpna.

Dopoledne projde ulicemi města historický průvod, Horní náměstí obsadí od 10 do 17 hodin řemeslný jarmark, šermíři a muzikanti. Na Masarykově náměstí se v neděli od 13 hodin vystřídají kapely Re-VOX, Maxim Turbulenc a program uzavře v 17.30 hodin koncert skupiny No Name.

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

