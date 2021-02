„V pondělí ale neotevřeme na sto procent,“ upozornil Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která bazén spravuje.

Důvod je jasný. Je třeba vyčkat na další vývoj situace a výsledek jednání vlády a krajů.

„Na základě toho počkám do pondělí a pak se rozhodnu. Pokud by to šlo, s největší pravděpodobností bychom otevřeli, pokud to nezakáže krajská hygiena,“ nastínil Hýzl s tím, že nutností by bylo dodržování stejných opatření, jaká platila před Vánocemi.

„To znamená patnáct metrů čtverečních na osobu, roušky ve společných prostorách, provoz bez páry a nejspíš i bez sauny. Každá druhá skříňka bude zamknutá,“ vyjmenoval jednatel Sportovišť Přerov.

VŠE MŮŽE BÝT JINAK

Plavecký areál by podle Hýzla mohl otevřít ve středu pro sportovní kluby. Od příštího pátku pak pro veřejnost. Samozřejmě pokud to nařízení dovolí, o víkendu může být vše jinak. Případné zprovoznění bazénu a dalších areálů by muselo posvětit také město Přerov, kterému společnost Sportoviště Přerov patří.

„Počkáme na pondělí, jak dopadnou víkendová jednání, zdali opět nebude vyhlášen nouzový stav. Já bych rád otevřel. V úterý je na programu porada vedení města, kde bych situaci rád probral,“ řekl Jaroslav Hýzl.

FITNESS CENTRA CHTĚJÍ OTEVŘÍT

Jiným případem jsou fitness centra. Ta jsou pochopitelně většinou v soukromém vlastnictví a byznys podnikatelů dlouho výrazně strádá. Česká komora fitness v pátek uvedla, že centra jsou od pondělí připravena otevřít. A sestavila pravidla pro bezpečný provoz.

„Samozřejmě nevíme, jak na to bude reagovat veřejnost. Velká část lidí má strach z nákazy. Pak je tady druhá polovina, která se vůbec nebojí. My jsme samozřejmě závislí na každém zákazníkovi, když půlka z nich přestane chodit cvičit, moc to pro nás neřeší,“ uvedl provozovatel Fitness AVE Přerov Jindřich Šejba.

Provoz by samozřejmě obnovil rád co nejdříve.

„Mám plný telefon zpráv od lidí, jestli v pondělí můžou přijít cvičit. Pokud to bude možné, uděláme jim takové podmínky, aby se u nás cítili bezpečně,“ uzavřel Šejba.