„Já jsem v tomto optimista. Máme více než dvacetiletou historii. Špatné roky už byly, nějaké zkušenosti se zvládnutím krize máme. Peníze z dobrých let jsme takzvaně neprožrali, ale schovali na tyto špatné roky. Hledám cestu, jak z toho ven. Zabalit to? To ne,“ má jasno.

Od smrti jeho tatínka, trenérské ikony přerovského fitness a propagátora zdravého životního stylu, v prosinci uplyne pět let. A možná dobře, že se na černé covidové období pro jeho milovaný sport dívá shora.

„On byl taky bojovník, ale takový ten, který vždycky hodně nadával na vládu a všechno kolem. Pak by ale stejně začal bojovat a přemýšlet, jak tu situaci přežít,“ zamyslel se Jindřich Šejba nad tím, jak by táta současné dění vlastně vnímal.

Během první koronavirové vlny rozjel Jindřich Šejba s týmem trenérů z Fitness AVE každodenní on-line cvičení. S vlastní vahou těla, pomůckami, které najdete běžně v domácnosti.

„Videa jsme ukládali, zůstala na naší uzavřené skupině na Facebooku. Každý, kdo měl zájem podle nich cvičit, platil nám za to týdenní poplatek. Během druhé vlny už jsme to ale nerozjížděli, protože videa by se opakovala. Zpřístupnili jsme je prakticky všem. Poplatek už funguje na dobrovolné bázi,“ vysvětlil Jindřich Šejba aktuální dění.

„Některým se ten poplatek zdál být vysoký, ale měsíční náklady fitka jsou úplně někde jinde, než to, co nám lidé byli schopní posílat. Navíc šlo o malou skupinku lidí, lidé přeci jen raději cvičí se surovým železem,“ doplnil.

Dostáváme se tedy k jádru problému. Jak velmi nepříznivou situaci přežít? „Jsme rádi, že nám majitel objektu vyšel vstříc a v období, kdy nás zavřeli, řekl, že nájem můžeme zaplatit později, nebo se domluvíme na splátkách,“ prozradil Šejba.

Pomoc nabídl i stát. Kompenzací za nájemné i náklady na placení zaměstnanců Jindřich Šejba využil. Za první vlnu už peníze dostal, aktuálně je situace složitější.

„Vypsali program COVID – Nájemné, který může kompenzovat de facto jeden a půl měsíce. Teď jsme zavřeni druhý měsíc,“ říká majitel Fitness AVE.

NEŠLO VYDĚLAT NA SLABŠÍ MĚSÍCE

Otevření center v prosinci navíc pro provozovatele nebude žádnou velkou výhrou.

„Prosinec bývá nejslabším měsícem z roku. I léto bývá silnější. Oni nás sice na prosinec otevřou, ale my vyděláváme v jiných měsících. V podstatě nás zavřeli v době, kdy jsme měli vydělávat na léto, a potom v době, kdy jsme měli vydělávat na prosinec,“ nastínil Jindřich Šejba.

Ideálnější variantu pomoci ze strany státu vidí v zahraničí.

„Například v Rakousku proplatí osmdesát procent průměrného zisku v daném měsíci. To vám zaplatí náklady a nemusíte být ve stresu, že vás to položí. My to teď musíme vše platit z našetřených peněz z lepších let, nebo si někde půjčit,“ uvedl Šejba.

Momentálně to vypadá, že by znovuotevření „fitek“ mohlo být na spadnutí.

„V neděli snad vláda bude vyhodnocovat možnost, že by obchody a živnosti s provozovnou přeřadila do třetího stupně systému PES od pondělí. To se týká i nás. Ale nevím, jestli některé provozy z tohoto nebudou vyřazeny. Tak nějak doufám, že od pondělka bychom mohli v omezeném režimu otevřít,“ přál by si Jindřich Šejba.

V jednom mají majitelé fitness center jasno. Otevřít potřebují co nejdříve.

„Čím je to blíž k Vánocům, tím hůře. Pokud nás otevřou 7. nebo 14. prosince, to už je pro nás lepší nechat zavřeno až do nového roku. Návštěvnost nám spadne na nějakých třicet procent, což ani náhodou nepokryje náklady,“ uzavřel Jindřich Šejba.