Někde už mají testování za sebou, jinde přípravy na něj v těchto dnech vrcholí. Ve firmách na Přerovsku začínají hromadně testovat zaměstnance, aby zjistily, jak velká je ve fabrikách virová nálož. Do konce týdne by měly absolvovat antigenní testy firmy s počtem nad 250 zaměstnanců, příští týden pak ty menší.

Testování zaměstnanců. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„S testováním začneme ve čtvrtek a odběry budou probíhat dopoledne i odpoledne - podle toho, jak lidé přicházejí do práce na směny. Sjednali jsme na to odbornou pracovnici, která provede stěry ve vyčleněné místnosti u vstupu do pivovaru. Na vyhodnocení se čeká zhruba deset minut,“ nastínil ředitel přerovského pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.