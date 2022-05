Které firmy na Přerovsku aktuálně nabízejí místa pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří našli azyl v Přerově a okolních městech?

Práci nabízí hned několik firem - například v Přerově je to společnost PSP Machinery, CEMEL servis nebo Technické služby města Přerova. Možnosti jsou i ve firmách v Hranicích. Těch míst ale nejsou stovky, spíše desítky. Asi nejvíce jich nabízí pracovní agentura Grafton, celkem čtyřicet. Technické služby hledají pět lidí, například na pozice jako dělník komunálních služeb nebo pomocný dělník. PSP Machinery požaduje jedenáct pozic, od rýsovačky přes svářeče až po strojní zámečníky.

Jaké lidi firmy hledají? Najdou uplatnění i zaměstnanci v profesích, které vyžadují vyšší vzdělání?

Jedná se především o méně kvalifikovanou práci, i když Ukrajinci, kteří k nám přicházejí, by rádi našli uplatnění ve své profesi. Při uplatnění na vyšších pozicích ale narážíme na jazykové překážky a uznávání kvalifikace. Na Ukrajině mají totiž trochu jiný systém vzdělávání, což je problém. Pokud mají mezinárodně uznávané certifikáty a mluví anglicky, je to samozřejmě výhoda.

Požadují zaměstnavatelé znalost češtiny? A nabízejí firmy možnost jazykových kurzů?

U méně kvalifikovaných pozic není znalost češtiny nutností. Co se týče jazykových kurzů, nemáme informace, že by je firmy pro zaměstnance zajišťovaly. Kurzy češtiny pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, ale také Obchodní akademie a Jazyková škola v Přerově. Nabízí je i Charita Přerov. Náš úřad práce už pro Ukrajince kurzy češtiny zprostředkovává, a to na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V případě, že je občan Ukrajiny veden v evidenci zájemců o zaměstnání na úřadu práce, je možné tento kurz na základě schválené žádosti uhradit. Kurzy češtiny už nyní navštěvují čtyři zájemci o práci z řad ukrajinských uprchlíků.

Můžete vyčíslit, kolik je aktuálně na Přerovsku volných míst pro lidi z Ukrajiny?

Občané Ukrajiny se mohou ucházet o všechna volná pracovní místa, hlášená na úřadech práce v České republice. Přímo pro občany Ukrajiny nabízejí zaměstnavatelé v okrese Přerov 235 volných pracovních míst.

Jaká je nyní míra nezaměstnanosti v regionu? Stabilizovala se situace po složité pandemické době, nebo máte signály, že by někde mělo dojít k většímu propouštění?

Ke 31. březnu letošního roku, což jsou poslední dostupná data, činil v okrese Přerov podíl nezaměstnaných osob 4,2 % a aktuálně nemáme hlášené žádné hromadné propouštění. Firmy v okrese Přerov nabízejí 1 709 volných pracovních míst. Nezaměstnanost postupně klesá a pomalu se dostáváme na čísla, která byla v době před covidem.

Společnost Amazon, která se má stát v budoucnu významným zaměstnavatelem v regionu, už zahájila nábory lidí do svého obřího robotického centra pro on-line nakupování v Kojetíně. Má zájem i o zaměstnance z Ukrajiny?

V tuto chvíli neregistrujeme požadavek této společnosti na nábor občanů Ukrajiny. Padesát volných míst je hlášeno na dokončovací práce na stavbě společnosti Amazon v Kojetíně. Na veřejně dostupných serverech ale poptávají spíše vyšší pozice - IT pracovníky, specialisty a podobně. Místa, která nevyžadují takové nároky na kvalifikaci, budou zřejmě následovat v nejbližších měsících.

