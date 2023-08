Divácky úspěšné filmy, které vtrhly v létě do českých kin, boří zavedené stereotypy. Přerovské kino Hvězda se kvůli obrovskému zájmu o návštěvnicky atraktivní tituly - filmy Barbie a Oppenheimer, které plní sály, rozhodlo do budoucna změnit stávající dramaturgii. Promítat se budou přednostně tituly, které „frčí“ a program pro diváky se bude plánovat jen na dva týdny.

Hlavní role ve filmu Barbie hrají Margot Robbie a Ryan Gosling. | Foto: Warner Bros.

Největšímu zájmu návštěvníků přerovského kina se dnes těší filmy Barbie a Oppenheimer, které se staly doslova kasovními trháky.

Téměř vyprodaná je ale i večerní premiéra Kazmova snímku Onemanshow: Tho Movie, který jde do českých kin přesně 17. srpna. Distributor navíc umožnil mimořádné promítání tohoto snímku i o půlnoci, a to v noci ze 16. na 17. srpna.

„Srpnový program kina je ve finále úplně jiný, než byl zamýšlen. Tím, že vznikal první červencový týden, jsme se mohli jenom domnívat, jak lidé přijmou Barbie a Oppenheimera. A přijali je nad očekávání, takže jsme operativně stáhli divácky neatraktivní tituly a místo nich přidali devětkrát film Barbie a pětkrát snímek Oppenheimer. Lidé na to zareagovali tak, že téměř každé takto přidané představení navštíví kolem stovky filmových fanoušků,“ pochvaluje si vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková.

Chystat program pouze na dva týdny dopředu je podle ní logickým krokem, který reaguje na aktuální poptávku.

„Dělat program měsíc dopředu a na celých třicet či jednatřicet dní, to byla doslova dramaturgická sebevražda a věštění z křišťálové koule. Jak odhadnout návštěvnost, když ještě ani nebyla světová premiéra? Navíc přerovské publikum je svým chováním i výběrem filmových titulů specifické - co funguje v jiných kinech, to na zdejší obyvatele neplatí,“ zhodnotila Svatava Měrková. Čtrnáctidenní interval plánování umožní vedení kina pružněji reagovat na to, jak se filmy u diváků uchytí.

S tímto krokem jde ruku v ruce i další změna, a tou je absence tištěných plakátů na výlepových plochách.

„Když chceme pružně reagovat na poptávku, nelze tisknout každý týden nový program, nebo v tom starém škrtat. Takže budeme program pravidelně zveřejňovat na našich stránkách a sociálních sítích - a rozesílat i formou newsletterů. Vozili jsme tištěné programy do okolních měst a obcí v regionu. Tam budeme nyní posílat informace e-mailem,“ upřesnila Měrková.

Pode ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslava Macíčka nabídne kino návštěvníkům nový koncept fungování už od září. Přínosem podle něj bude, že přinese pružnější reakci na zařazení filmů, které se divákům líbí a utlumení těch, o něž je menší zájem.

„Plánovat se bude pouze na dva týdny dopředu, aby bylo možné podle diváckého zájmu s filmy pracovat. V souladu s tím, že obecně do kin chodí méně lidí, se nebude promítat v pondělky a úterky,“ řekl Jaroslav Macíček. Novou praxi vyhodnotí vedení kina po Vánocích. Pokud se model osvědčí, bude v ní pokračovat i v příštím roce.