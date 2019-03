První trhy se na Masarykově náměstí uskuteční příští čtvrtek 14. března, další následují 18. dubna, 16. května, 13. června, 12. září a 10. října. Na čtvrtek 24. října připadne větší dušičkový jarmark.

„Pro Přerov zajišťuje trhy Okresní agrární komora a dohodli jsme se, že stánky budou otevřeny v době od 10 do 17 hodin - tedy o hodinu déle, než dříve bývalo zvykem,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Na tržnici lidé najdou řadu domácích výrobků - uzeniny, pečivo, ovoce a zeleninu, džemy, med, medovinu, mléčné výrobky z kravského, kozího i ovčího mléka, ale také koření, bylinné sirupy, rukodělné výrobky, dekorace či květinové vazby.

„Lidé se nás v minulosti často ptali, proč se trhy nekonají o víkendu, nebo proč nejsou farmáři ve stáncích až do večera. Prodejci ale v sobotu a v neděli prodávají na místech, která pro ně představují větší záruku výdělku. Vstřícným krokem je proto prodloužená doba do 17 hodin - a uvidíme, jestli to ovlivní kupní sílu,“ doplnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Obchodníci se nechali už dříve slyšet, že je Přerované sice kritizují, když stánky zavírají ještě před ukončením trhů, ale na druhou stranu mají problém dát jim utržit. A tento problém se netýká jen farmářských trhů, ale i těch vánočních.

Okresní agrární komora pořádá farmářské trhy v Přerově už třetím rokem. Po zkušenosti z prvního roku vypadly z harmonogramu prázdninové měsíce, které nebyly tak navštěvované.

Přerované se ale mohou v srpnu těšit na historický svatovavřinecký jarmark, který se bude konat na Horním náměstí.