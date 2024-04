Historické Horní náměstí v Přerově už potřetí v tomto roce hostí Farmářské trhy. Zatímco loni byli návštěvníci zvyklí za stánky docházet na náměstí TGM, letos si musí zájemci vyšlápnout na zámecký kopec. Důvodem je přestavba budovy TGM 16.

Budova TGM 16 na Masarykově náměstí v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po dokončení oprav by měla sloužit jako nové sídlo magistrátu. Aby prodejci a návštěvníci pravidelných Farmářských trhů nebyli vystaveni hluku a prachu, přesunulo vedení města prodejní stánky na „Horňák". „Rozhodli jsme se, že prodejce i nakupující pozveme na Horní náměstí, kde se dvakrát ročně konají historické trhy – a kam lidé chodí velmi rádi kvůli příjemnému prostředí v blízkosti zámku," vysvětlil před časem přerovský primátor Petr Vrána.

Lidí je méně

Ani tentokrát na trzích nechyběl sortiment jako sýry, med, včelí produkty, pečivo, frgály, víno, jahody, uzeniny či kožené výrobky. Jen lidí by podle některých stánkařů mohlo dorazit více.

„S návštěvností je to určitě horší než dřív na náměstí TGM. Lidí chodí méně a odpoledne skoro nikdo," uvedl stánkař, který do Přerova jezdí pravidelně z Ostravy. „Je to slabé, asi se lidem nechce do kopce," souhlasili další prodejci ze severu Moravy.

„Já osobní zkušenost nemám, jsem tady poprvé. Všichni ale říkají, že to dole bývalo lepší. Možná by to chtělo na náměstí TGM umístit nějakou upoutávku, že se na Horním něco takového koná," dodala obchodnice ze Zábřehu na Moravě. „Doufáme, že si sem postupně najde cestu více Přerovanů," dodala.

Trhy na Horním náměstí se letos konaly zatím třikrát. Další jsou naplánované na 9. května, 13. června, 12. září, 10. a 24. října - vždy od 9 do 16 hodin.