Fanoušci Linkin Park si v Přerově připomněli tvorbu Chestera Bennigtona

Svíčky i vzpomínky, které mnohdy vyústily v silné emoce. Takový byl druhý vzpomínkový koncert na zesnulého amerického zpěváka kapely Linkin Park - Chestera Benningtona, který se uskutečnil v pátek 20. července – v den prvního výročí jeho úmrtí, na náměstí Přerovského povstání, kam také v letošním roce přišli vzdát hold stovky fanoušků kapely.

Myšlenka uspořádat vzpomínkový koncert neměla původně takový rozměr, mělo jít spíše o komorní akci.

„Já jsem byl obrovský fanoušek kapely Linkin Park, takže mě hned po smrti Chestera napadlo něco takového udělat. Prvotní myšlenka byla, že vezmeme s Martinem Cagašem kytary a půjdeme k Baťovi a zahrajeme tam někde u patníku, ale vytvořili jsme událost na sociální síti a strhla se obrovská lavina. Psali nám lidé, že přijedou. Začali se také ozývat ostatní muzikanti, takže jsme vytvořili takovou akustickou kapelu, změnili místo konání a zahráli jsme asi 11 songů,“ zavzpomínal na loňský rok pořadatel akce a frontman přerovské kapely Critical Acclaim Petr Kadlec.



V letošním roce se akce uskutečnila ve větším měřítku.

„O tom už svědčí připravené pódium, které jsme tu od rána stavěli. Na rozdíl od minulého roku máme v sestavě bicí, v repertoáru máme i tvrdší písničky a je jich o polovinu více, než v minulém roce,“ konstatoval Petr Kadlec.



Zavzpomínat sem přijeli lidé ze všech koutů republiky. Oči mnoha z nich se zejména při pomalejších písních zalily slzami.

„Kapelu Linkin Park poslouchám od roku 2000. První písnička, kterou jsem slyšela, byla One Step Closer. Když v minulém roce obletěla svět zpráva o sebevraždě Chestera, obrečela jsem to. Měla jsem ho fakt moc ráda. Když se konal vzpomínkový koncert v minulém roce, byla jsem bohužel na dovolené v zahraničí, letos jsem chtěla přijít. Docela mě překvapilo, kolik lidí tu je, čekala jsem mnohem menší počet,“ svěřila osmadvacetiletá Ivana Navrátilová z Přerova.



Ze Šumic u Uherského Brodu dorazila Kristýna Juřeníková.

„Kapelu mám moc ráda, pro mě je nezapomenutelná skladba In The End. Chesterova smrt mě velmi zasáhla, brečela jsem. Emoce jsou ještě velmi silné i dnes, přesně rok od jeho úmrtí,“ podotkla.



Pietní místo, kde mohli lidé zapálit svíčku nebo nechat vzkaz zesnulému frontmanovi se začalo plnit už před začátkem akce. Také v letošním roce byla součástí koncertu dobročinná sbírka.

Výtěžek půjde na benefiční fond One More Light Fund, který na zpěvákovu počest vznikl jako součást organizace Music for Relief, kterou Linkin Park provozuje a významně podporuje již několik let. Lidé o trsátka, náramky či placky měli zájem, podařilo se vybrat přes 17 tisíc korun.

Kapelu, která fanouškům zahrála největší hity slavné skupiny tvořili Petr Kadlec z kapely Critical Acclaim, Petra Václavíková z kapely Kowall Company, Mira Svoboda z NSOS, Lukáš Brada, který působil v Cookies, Martin "Cágo" Cagaš - kytarista Jakuba Děkana nebo Petr Škubal.