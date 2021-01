Největší středomoravská nemocnice avizovala, že hned první den může naočkovat až 200 osob.

Dvanáct minut před 16. hodinou aplikovali na klinice první dávku vakcíny dvaaosmdesátileté ženě.

„Očkování těchto seniorů bude pokračovat i o víkendu,“ sdělil Deníku mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Fakultní nemocnice byla připravena aplikovat vakcínu prvnímu seniorovi 80+ již od 8. hodiny ráno, kdy byla spuštěna centrální registrace.

„Jsme připraveni očkovat, ale neočkujeme. Čekáme. Vyskytly se technické problémy,“ sdělil Deníku krátce před polednem mluvčí Fritscher.

Centrální rezervační systém již necelou hodinu a půl po spuštění hlásil obsazenost míst vytvořených v očkovacích centrech po celém Česku.

Lidé volali, že mají zarezervováno, ale tito zájemci o první dávku očkovací látky se „nepropisovali“ do evidence v nemocnici.

„Lidé se nám neobjevovali, neměli jsme je na základě čeho přijmout k očkování,“ popsal zjednodušeně technické potíže mluvčí.

Odpoledne se již podařilo vše vyladit.

Ostatní v kraji začnou příští týden

Na pátek připravila nemocnice až 200 dávek pro 80+ a očkovat měla v plánu do 18:00.

Stejný počet vakcín mohou zájemcům z řad seniorů aplikovat po oba víkendové dny.

Do středy, pokud by šlo vše hladce, by bylo možné ve fakultní nemocnici naočkovat z poslední dodávky vakcíny přes 1200 zájemců z této nejvíce rizikové skupiny.

Od pondělí chtěly očkovat seniory starší 80 let i ostatní nemocnice v Olomouckém kraji.

„V tuto chvíli řešíme technické problémy s centrálním rezervačním systémem. Jistě se je podaří v nejbližších dnech odstranit a v příštím týdnu začneme,“ hlásila Deníku v pátek po poledni mluvčí nemocnic v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku.

Další dodávka vakcín? Za několik dní

Během obrovského náporu zájemců v pátek získalo termín 3000 zájemců. Dalších 75 tisíc lidí z celé České republiky, kteří se rovněž zaregistrovali do celostátního rezervačního systému, při komplikovaném systému online vyplňování dotazníku už takové štěstí nemělo. Obdrželi PIN kód 2 a nyní musejí vyčkávat, až bude volný termín.

Rezervační web doporučuje ověřit si další volnou kapacitu za několik dní, až do očkovacích center dorazí nová dodávka vakcín. Očekávat ji lze v polovině příštího týdne.

V pátek ráno bylo do systému zapojeno 47 očkovacích stanic. V Česku se přitom očkuje na 164 místech.

Některé nemocnice teprve propojovaly vlastní evidenci s centrálním registrem. Očkovat zaregistrované seniory a následně také zdravotníky začnou až v průběhu příštího týdne, kdy zájemcům nabídnout volná místa.